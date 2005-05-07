روز سخت استقلال در نوشهر / پگاه در اصفهان خداحافظي مي كند

به گزارش خبرنگار" مهر" در ادامه اين رقابتها عصر فردا در ورزشگاه شهداي نوشهر تيم فوتبال شموشك در حالي از استقلال تهران پذيرايي خواهد كرد كه خيال خودش از بابت ماندن در ليگ برتر راحت است اما مي تواند با متوقف كردن استقلال يكي از مدعيان اصلي قهرماني را از گردونه خارج كند. شاگردان فرشاد پيوس در با هدايت اين مربي جوان تاكنون نتايج قابل قبولي كسب كرده اند در اين ديدار با استفاده از حمايت تماشاگران و آشنايي به زمين ناهموار ورزشگاه شهداي نوشهر تنها به دنبال سه امتياز خواهند وبد.

از سوي ديگر استقلال كه در اين ديدار داود حقدوست رابه علت سه اخطاره بودن در اختيار ندارد تنها با سه امتياز اين بازي مي تواند به كسب عنوان قهرماني اميدوار باشد. حتي اگر اين تيم زمين را با نتيجه مساوي هم ترك كند تا حدود بسيار زيادي شانس خود براي قهرماني را از دست خواهد داد.

اما در ورزشگاه فولاد شهر تيم فوتبال ذوب آهن كه تا حدودي از كورس قهرماني خارج شده است بسيار اميدوار است كه با شكست دادن تيم انتهاي جدولي پگاه گيلان مجددا به جمع مدعيان ملحق شود.

در آن سوي ميدان شاگردان براند كراس آلماني كه در انتهاي جدول رده بندي از شانس كمي براي بقا در ليگ برتر برخوردارند در صورتيكه در اين ديدار نيز تن به شكست بدهند تقريبا سقوط خود به ليگ دسته اول را قطعي و با ليگ برتر خداحافظي خواهند كرد.

اما در ورزشگاه ايرانخودرو تهران ديگر تيم انتهاي جدول يعني پيكان براي فرار از اين موقعيت خطرناك تنها به سه امتياز مي انديشد. حريف آنها استقلال اهواز است. تيمي كه به لطف كسب نتايج قابل قبول در خانه خود را تا رده پنجم جدول رده بندي بالا كشانده است. اين ديدار بيشتر از آنكه براي استقلال اهواز حائز اهميت باشد براي پيكان حكم مرگ وزندگي را دارد.

برنامه ادامه رقابتهاي فوتبال ليگ برتر باشگاههاي كشور و اسامي داوران اين مسابقات به شرح زير است:

يكشنبه 18ارديبهشت :

* ذوب آهن اصفهان - پگاه گيلان - ورزشگاه فولاد شهر - داور: محسن قهرماني - كمكها: حيدرشكور و محسن فريماني

* شموشك نوشهر- استقلال - ورزشگاه شهداي نوشهر- داور: فريدون اصفهانيان - كمكها: مرتضي كريمي و داود رفعتي

* پيكان - استقلال اهواز- ورزشگاه ايران خودرو- داور: حسين يدي كمكها: حسين خانبان و رامين عرفانيان

سه شنبه 20 ارديبهشت :

* برق شيراز- صبا باطري - ورزشگاه حافظيه شيراز - داور: هدايت ممبيني - كمكها: ايرج شهري زادگان و حسين معتمدي