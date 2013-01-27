برگزاری 500 برنامه فرهنگی در مناطق آموزش و پرورش البرز طی دهه فجر

ابراهیم آخوندی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: این برنامه ها در قالب کمیته فرهنگیان و دانش آموزی تدارک دیده و تا کنون نیز سه جلسه برای هماهنگی اجرای این برنامه ها با مدیران و معاونان پرورشی مناطق هشت گانه آموزش و پرورش استان برپا شده است.

وی افزود: این برنامه ها از هفته استقبال مصادف با دوم بهمن آغاز شده است.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز گفت: شروع ترم دوم کلاس های مدارس قرآنی در مقطع ابتدایی و راهنمایی، برگزاری مسابقات قرآنی، دیدار از خانواده های شهدا، حضور برخی از دانش آموزان در نماز جمعه مناطق، طرح غبار روبی مزار شهدا در قالب مهمانی لاله ها و تجلیل از نخبگان علمی و آموزشی از جمله این برنامه ها است.

آخوندی با بیان اینکه در این ایام دانش آموزان پسر مقطع متوسطه پایه دوم به اردوهای راهیان نور اعزام خواهند شد، تصریح کرد: تا کنون یک هزار دانش آموز پسر از مناطق مختلف آموزش و پرورش استان به این اردوها اعزام شده اند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز افزود: برپایی نمایشگاه های آشنایی با مشاغل در دبیرستان ها، نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان در زمینه های علمی، پژوهشی، هنری و ... نیز از جمله نمایشگاه های تدارک دیده شده برای این ایام است.