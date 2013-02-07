"سیریک" شهری بدون فضای سبز/ لزوم مشارکت مردم

به گزارش خبرنگار مهر، هر چند فضای سبز در ایران قدمت چندین هزار ساله دارد ولی وضعیت فضای سبز شهری در سیریک در حد مطلوب نبوده که مهمترین دلیل آن را می توان به خاطر عدم مدیریت فضای سبز ذکر کرد.

سرانه فضای سبز برای هر شهروند ایرانی کمتر از 0.2 هکتار است میانگین فضای سبز در جهان برای هر فرد 0.8 هکتار است و این آمار نشان می دهد که تلاش های حفاظتی برای حفظ اندوخته های جنگلی باید دست کم چهار برابر متوسط جهانی باشد.

با مدیریت فضای سبز شهری می توان هر شهری را با توجه به ظرفیت و پتانسیل موجود فضای سبز متناسب با محیط فراهم کرد که سال ها اثرات مطلوب خود را به شهر ارزانی دارد. مدیریت فضای سبز شهری در اصل ارزیابی طراحی و کاشت متناسب با محل، نظارت در حفظ و نگهداری آن با همکاری مردم است.

ضرورت فضای سبز در شهر

فضای سبز، بخشی از فضای باز شهری است که در عرصه های طبیعی یا مصنوعی آن تحت استقرار درختان، گل ها، چمن ها و سایر گیاهان است که بر اساس نظارت و مدیریت انسان برای بهبود و شرایط زیستی و رفاهی شهروندان و مرکز جمعیتی

غیر روستایی، حفظ و نگهداری یا بنا می شود.

مهمترین اثرات فضای سبز در شهرها کار کرد های زیست محیطی آنها و از سوی دیگر، سبب افزایش کیفیت زیستی شهرها می شود و در حقیقت فضای سبز ریه های تنفس شهرها به شمار می آیند.

شهردار سیریک در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح عوامل و محدویتهای توسعه فضای سبز در سیریک، گفت: فقدان منابع آبی، مشکل اساسی در جهت توسعه فضای سبز است. در این اقلیم، هوای مساعدی برای فضای سبز و توسعه آن دارا نیست.

عبدالحمید سعدینی اظهارداشت: وجود احشام و شترهای سرگردان در شهر سیریک، خود باعث تخریب فضای سبز می شود. (به ویژ ه در تا بستان) و با توجه به اینکه جمع آوری احشام و شترها از وظایف شهرداری نیست اما شهرداری برای جلوگیری از تخریب فضای سبز با احشام رها شده مقابله می کند.

وی عنوان کرد: فقدان نیروی انسانی مجرب؛ عدم وجود کارشناس فضای سبز و باغبان یکی دیگر از دلایل نبود فضای سبز در این شهر می باشد که در خصوص جذب کارشنس فضای سبز رایزنیهایی صورت گرفته است.

شهرداری تنها مسئول توسعه فضای سبز نیست

سعدینی اظهارداشت: شهرداری تنها مسول فضای سبز نیست. در جهت توسعه شهرها یکی از مواد قانون پنجم توسعه کمربند فضا است که جهاد کشاورزی باید انجام دهد.

وی ادامه داد: اقداماتی جهت توسعه فضای سبز انجام شده است که می توان به مکانیزه کردن آب برای فضای سبز، طرح تفکیک آب فضای سبز سیریک از آب شرب و ارائه آن به پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی و دهیاریه و گرفتن مصوبه و بخشی از طرح اجرا شده در بلوار امام خمینی (ره) و بلوار شهید گمنام به طول هفت کیلومتر با استفاده از مکانیزم آبیاری قطره ای اشاره کرد.

وی افزود: برای اجرای آن دسته از طرح که بلوار معلم و امام حسین (ع) 100 میلیون تومان جهت توسعه فضای سبز لازم است.

نظارت بر حفظ و نگهداری با مشارکت مردم

سعدینی حاطر نشان کرد: در حقیقت بر خورد مردم با فضای سبز شهر خود باید به آن مرحله رسیده باشد که نقش فعال در حفظ و نگهداری از فضای سبز داشته باشند در سیریک هنوز فرهنگ برخورد با فضای سبز نیست و چه بسا نابود شدن فضای سبز به خاطر برخی رفتارها است.

وی تصریح کرد: ضمن بحث پیرامون مفاهیم مشارکت شهروندان راهکارهایی به منظور توسعه فضای سبز ارائه کرده ایم که می توان به تحویل نحال به مردم برای کشت و نگهداری در منازل و بیرون، همچنین پیاده روها آبیاری و نگهداری با اصناف باشد که جلساتی به این منظور با اصناف گرفته شده است.

شهرستان سیریک با مساحت حدود سه هزار و 200 کیلومتر مربع در فاصله 175 کیلومتری مرکز استان هرمزگان بر اساس آخرین سرشماری نفوس مسکن جمعیت شهرستان 43 هزار نفر برآورد شده است و آب وهوای آن در تابستان گرم و خشک و زمستان معتدل است.