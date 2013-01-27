به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی پیش از ظهر یکشنبه در همایش بزرگ هفته وحدت در یکی از مساجد بندرترکمن افزود: اگر اسلام وارد زندگی شود، یک نفر بیکار در جامعه پیدا نمی شود، دشمنان با اعمال تحریم‌ها در صدد فشار به جامعه هستند تا پول ملی ما سقوط کند.

رضایی با تأکید بر اینکه گرانی امروز به نظام ارتباطی ندارد، افزود: گرانی ها ناشی از مدیریت غلط مسئولان مرتبط است .

وی افزود: به لطف پروردگار در سال های آینده ملت ایران هرگونه جهالت، حسادت و توطئه ها را مانند گذشته به عقب خواهد راند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در سال های آینده ایران تبدیل به شکوفاترین کشور دنیا می شود زیرا علاوه بر منابع از انسان های باهوشی برخوردار است .

رضایی عنوان کرد: اگر وضعیت موجود بدرستی مدیریت شود جوانان کشور تحریمها را تبدیل به طلا می کنند، ملت ایران باید یکبار دیگر برای ساختن اقتصاد و تمدن به پا خیزد.

وی با بیان اینکه هر قوم منابع عظیمی دارد، تصریح کرد: باید دست به دست هم دهیم و تولید ثروت کنیم تا جهان انگشت به دهان بماند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: خوشبختانه اسلام وارد سیاست شده است، اما باید آن را وارد زندگی و اخلاق کنیم.

رضایی با اشاره به اینکه قوم ترکمن نماد صبوری، تحمل و امید به آینده است، گفت: مشارکت بیش از 80 درصدی مردم ترکمن در انتخابات بیانگر عشق به ایران است.

وی خاطر نشان کرد: ما باید پیرو عملی سیره رسول خدا(ص) باشیم و فاصله خود را با اسلام اندازه‌گیری کنیم.

سفر دو روزه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تا شامگاه دوشنبه در گلستان ادامه دارد.