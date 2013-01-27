رقابت برای کسب عنوان شهر فرهنگی بریتانیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک ترید، در حالی که لاندندری یا به صورت اختصار «دری» عنوان اولین شهر فرهنگی بریتانیا را برای سال 2013 کسب کرده، این شهر تلاش دارد تا برنامه‌های فرهنگی و خلاقانه‌ای برای نمایش توانایی‌های فرهنگی و هنری خود ارایه کند.

عنوان «شهر فرهنگی بریتانیا» عنوانی معتبر است که می‌تواند موجب رشد اقتصادی در کنار جذب و کشف استعدادهای بالقوه فرهنگی موجود در شهر شود.

به شهرهای مختلف برای ثبت‌نام در رقابت کسب این عنوان در سال 2017 تا پایان فوریه زمان داده شده و با بررسی نتایج در بهار آینده روشن می‌شود که کدام شهرها موفق به راه یافتن به فهرست نهایی شده اند. در نهایت از میان این فهرست، شهری که موفق به کسب این عنوان شده معرفی می‌شود.

متولیان فرهنگی می‌گویند موفقیت لیورپول برای دریافت عنوان پایتخت فرهنگی اروپا در سال 2008 نشان دهنده موقعیت شهرهای بریتانیایی برای رسیدن به موفقیت‌های بزرگ فرهنگی است. کسب همین عنوان بود که موجب شد تا طرحی برای انتخاب شهر فرهنگی بریتانیا ارایه شود و متعاقب آن اولین شهر برای این برنامه انتخاب شود. شهری که برنده این عنوان می‌شود میزبانی برگزاری جوایز معتبر ادبی چون جایزه ترنر و جایزه من بوکر را نیز برعهده می‌گیرد.

در سال 2009 پس از تصویب اجرای این طرح 14 شهر بریتانیایی در رقابت کسب عنوان شهر فرهنگی بریتانیا شرکت کردند و در نهایت از فهرست نهایی که شامل چهار شهر بیرمنگام، دری، شفیلد و نورویچ بود، دری موفق به کسب این عنوان شد. این شهر سه سال این عنوان را خواهد داشت.