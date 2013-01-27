خلیل ساعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اثر زلزله 4.7 ریشتری که عصر شنبه در حوالی ورزقان اتفاق افتاد 14 نفر در این مناطق مصدوم شده و پنج نفر از این مصدومان عصر دیروز به تبریز منتقل شدند.

وی ادامه داد: حال بقیه مصدومان مساعد بوده و همگی با درمان سرپایی مداوا شدند.

ساعی در خصوص میزان آسیب دیدگی خانه های بخش های زلزله زده اظهار داشت: خانه های این بخش دچار آسیب 30 درصدی شده اند که این مقدار آسیب در حد ترک دیوار بوده و شامل اسیب دیدگی جدی نیستند.

وی اظهار داشت: به دنبال زلزله دیشب 48 پس لرزه تا صبح امروز در شهرهای اهر، ورزقان و بخشایش رخ داده است.

مدیرکل ستاد بحران آذربایجان‌شرقی افزود: بلافاصله بعد از این زلزله نیروهای هلال احمر عازم مناطق شده اند.