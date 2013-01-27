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۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۲۶

ساعی خبر داد:

آسیب 30 درصدی به مناطق زلزله‌زده/ انتقال 5 مصدوم به بیمارستان تبریز

آسیب 30 درصدی به مناطق زلزله‌زده/ انتقال 5 مصدوم به بیمارستان تبریز

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیرکل ستاد بحران آذربایجان‌شرقی گفت: بر اثر زلزله شنبه شب در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی 30 درصد خانه های این مناطق آسیب دیدند.

خلیل ساعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اثر زلزله 4.7 ریشتری که عصر شنبه در حوالی ورزقان اتفاق افتاد 14 نفر در این مناطق مصدوم شده و پنج نفر از این مصدومان عصر دیروز به تبریز منتقل شدند.

وی ادامه داد: حال بقیه مصدومان مساعد بوده و همگی با درمان سرپایی مداوا شدند.

ساعی در خصوص میزان آسیب دیدگی خانه های بخش های زلزله زده اظهار داشت: خانه های این بخش دچار آسیب 30 درصدی شده اند که این مقدار آسیب در حد ترک دیوار بوده و شامل اسیب دیدگی جدی نیستند.

وی اظهار داشت: به دنبال زلزله دیشب 48 پس لرزه تا صبح امروز در شهرهای اهر، ورزقان و بخشایش رخ داده است.

مدیرکل ستاد بحران آذربایجان‌شرقی افزود: بلافاصله بعد از این زلزله نیروهای هلال احمر عازم مناطق شده اند.

کد مطلب 1801557

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