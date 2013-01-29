توقف سپاهان برابر فجرسپاسی به سود مدعیان

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار از هفته بیست و چهارم رقابت های فوتبال لیگ برتر از ساعت 15 امروز سه شنبه بین تیم های فجرسپاسی و سپاهان در شیراز آغاز شد که دو تیم در پایان به تساوی بدون گل رضایت دادند. تیم سپاهان که یکی از مدعیان صدرنشینی رقابت های لیگ برتر است با این تساوی 41 امتیازی شد و با تفاضل گل بهتر نسبت به فولاد به رده سوم صعود کرد.

تیم فوتبال فجرسپاسی هم که میزبان این دیدار بود با این تساوی 33 امتیازی شد و با توجه به تفاضل گل بهتر نسبت به صبای قم به رده ششم جدول رده بندی صعود کرد.