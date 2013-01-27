53 پروژه بسیج سازندگی خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

محمدعلی زهرایی در گفتگو با مهر، اظهارداشت: این پروژه ها با اعتبار حدود یک میلیارد و 300 میلیون تومان اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه از مجموع پروژه ها 30 پروژه عمرانی بسیج سازندگی است، اضافه کرد: این طرح ‌ها در شهرستان ‌های بیرجند، قاین، سربیشه، سرایان، بشرویه، نهبندان و فردوس به بهره برداری می ‌رسد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی افزود: این طرح‌ ها از محل تملک دارایی، مدیریت بحران و اعتبارات خشکسالی تامین اعتبار شده است.

وی احیا و مرمت 17 قنات، احداث پنج استخر ذخیره آب، ساخت چهار مسجد مسکن مهر، دو زمین ورزشی روباز، افتتاح یک پایگاه بسیج و برق رسانی به یک چاه کشاورزی را از جمله این پروژه ها ذکر کرد.

زهرایی همچنین از افتتاح 20 پروژه محرومیت ‌زدایی در این ایام خبر داد و گفت: برای احداث این طرح‌ ها 290 میلیون تومان از محل اعتبارات قرارگاه سازندگی خاتم‌ الانبیاء هزینه شده است.

وی ادامه داد: این پروژه‌ ها شامل سه طرح کشاورزی، پنج استخر ذخیره آب، یک پایگاه بسیج، احیاء و مرمت دو قنات، احداث سه غسال خانه، تکمیل دو مسجد، احداث یک کانال انتقال آب و دو سرویس بهداشتی عمومی و یک زمین ورزشی روباز است.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: این طرح ‌ها در شهرستان ‌های بیرجند، درمیان، سرایان، قاین و سربیشه اجرا شده است.