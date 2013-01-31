شعارهای بیداری اسلامی شعارهای انقلاب ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انقلاب اسلامی، ایران به صورت ام‏القرای جهان اسلام درآمد، زیرا انقلاب اسلامی ایران، در پیدایش، در کیفیت مبارزه و در انگیزه از سایر انقلاب‌ها جداست و از این رو می‏تواند در پیامدها و دستاوردها نیز، متمایز و پیشرو تر از سایرانقلابها باشد و البته این ویژگی‌ها، ریشه در دین و باورهای برخاسته از مذهب دارد. به عبارت دیگر، این انقلاب بر آمده از مذهب، به احیای دین و تجدید حیات اسلام در ایران و جهان مدد رساند که یکی از ابعاد آن، تولد و تداوم بخشی به حیات جنبش‏های سیاسی اسلامی معاصر در دو دهه اخیر است. در گفتگو با دکتر "علیرضا صدرا" عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به بررسی تأثیرات انقلاب اسلامی می پردازیم.

*تأثیرات فکری و اندیشه ای انقلاب اسلامی در منطقه و جهان چه بوده است؟

برترین تأثیرات فکری و اندیشه ای انقلاب اسلامی در منطقه و جهان فراتر از شعائر خود، تجدید حیات دیانت و اندیشه دینی بویژه توحیدی و اسلام به خصوص معنویت است. وارد کردن حکمت در حکومت و ابتنای حکومت بر حکمت، به اینکه حکما حاکم شده یا حکام حکیم شوند، آمالی جهانی و تاریخی بوده که در ایران انقلاب اسلامی به منصه ظهور و بروز رسیده و تحقق پیوست.

جایگزین بهنیه و بسامان متعالی به جای مادی‏گرایی(ماتریالیسم)، طبیعت پنداری تک ساحتی-تنازعی(فرویدیسمی-داروینیستی امپریالیستی یا استکباری)، انسان متعالی به جای بشریت غریزی(اومانیسم)، توحید و یگانه انگاری(مادیت و معنویت، دیانت و سیاست، ...) دوگانه پنداری (دوآلیسم؛ تجزیه و جدایی دین از دنیا، دیانت از سیاست، معنویت از مادیت، ... و تعارض میان اینها)و نگاه دو ساحتی مادی و معنوی و دنیوی و اخروی(«فی الدنیا حسنه و فی الآخره حسنه») به جای دنیویت (سکولاریسم)و حتی عقل یا خِرَد متعالی فرای هوش یا شعور ابزاری از اهم شالوده های انقلاب اسلامی بوده که تأثیرات خود را تدریجا گذاشته و آثار و علایم و نشانه های چرخشی آن کما بیش و یکی پس از دیگری بروز کرده و می کند.

احیای دیانت حتی در مسیحیت، احیای ارزش حتی در سیاست، و همانند اینها بسان جریاناتی جهانی از این جمله اند. کمیسیون توسعه برای فرهنگ سازمان ملل را به جای فرهنگ برای توسعه، و یا پذیرفتن منشور حکومتی امام علی(ع) به مالک اشتر توسط مجمع عمومی این سازمان و اعلام آن به عنوان سندی برای توسعه متعادل، متعالی و همه جانبه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جهانی بویژه جهان اسلام را می توان از جمله اینها به شمار آورد. که به نوبه خود تاثیرات پایه ای و جهانی ساز خود را در پی خواهد داشت.

*رابطه انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی در کشورهای خاورمیانه چگونه قابل تحلیل و ارزیابی است؟

سیدجمال الدین اسد آبادی بزرگ پرچمدار بیداری و خیزش اصلاحی اسلامی شرق و جهان اسلام می گفت: ملت ایران هر آنگاه که بلند شود، پیشوای عالم می گردد». شعائر شورخیز شورانگیز حکمت آمیز و حرکت آفرین انقلاب اسلامی ایران استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی یا مشارکت سیاسی و مردمسالاری دینی اهم شاخصه های انقلاب اسلامی بوده که هم اینک در تمامی جریان یا جریانات بیداری و خیزش انقلابی اسلامی منطقه شاهد دغدغه و داعیه آنیم. حتی جمهوری متعادل و مشروطیت جمهوری که می تواند برترین جایگزین استبداد سلطنتی و ملوکیت از سویی گشته و رو در روی جمهوری های مطلقه و دموکراسی های افراطی چه لیبرالیستی و چه سوسیالیستی از دیگر سوی واقع گردد، مورد دغدغه جهانی است.

آنهم جایگزین چه سوسیال-توتالیتریسم یا دولت سالاری ولو به اسم دموکراسی سوسیالیستی از سویی بوده و چه لیبرال-کاپیتالیسم و در حقیقت سرمایه سالاری یک درصدی بر علیه نود و نه درصدری (در تعبیر جنبش وال استریت) باشد. که گونه ای الیگارشی و حتی تیرانی (سیطره استبدادی سرمایه سالاران) در ظاهر دموکراسی است. جمهوری مشروط و مشروطیت جمهوری به عنوان شکل کمال یافته جمهوری، بدانسان که سلطنت مشروطیت یا مشروطیت سلطنتی در مرحله تاریخی خود، شکل کمال یافته سلطنت مطلقه(استبداد نوین ماکیاولیستی، دولت مطلقه ژان بُدنی و ابسولوتیسم هابسی که در آن شاه و دولت، منشاء قانون و فرای قانون بوده) به شمار می رفت.

استقلال یعنی رهایی از استکبار و سلطه خارجی آنهم نه شرقی (شوروی) و نه غربی (اروپا و امریکا) و برنتابیدن موجودیت رژیم اشغالگر صهیونیستی اسرائیل نه تنها به عنوان غاصب سرزمین های اسلامی، بلکه به عنوان پایگاه امپریالیسم جهانی و منبع تنش و تشنج دائمی منطقه ای، بلکه رهایی از وابستگی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیروها و نهادها و نظام های سلطه، امروزه خواستی عمومی و فراگیر و فراگسترست.

آنهم فرای استقلال از سلطه نیروها و نهادها و نظام های سلطه جهانی و سلطه ستیزی، استقلال از وابستگی به نگاه و نظریه و مکتب مدرنیسم اعم از سوسیالیسم و لیبرالیسم و جایگزینی مکتب متعالی اسلام می باشد. حتی فراتر از این استقلال از مدل (ساختاری) و الگوی (رفتاری) دولت سالاری توتالیتریستی-سرمایه سالاری کاپیتالیستی و جایگزینی نمونه حق و عدالت سالاری اسلامی است.

همچنین آزادی طلبی از استبداد اعم از خودرأیی، خودمحوری و بویژه خودکامگی سلطنتی شخصی، خانوداگی و خاندانی و خاندانها، از مناسبات غیر و ضد انسانی ملوکی(مالک - مملوکی ولو جدید) و موروثی، و از عقب ماندگی یا عقب نگه داشتگی و بلکه عقب بردگی و عدم توسعه یا توسعه نیافتگی و حتی از توسعه ماندگی، نیز در مردم و ملل بویژه منطقه خاورمیانه بزرگ اسلامی، فزاینده می باشد.

اینها ایده ها و الهاماتی بوده که ملت ایران و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران از آغاز و طی بیش از سه دهه ایستادگی با پرداختن همه هزینه های گزاف (تحمیل جنگ، تهدید، تحریم) تمام قد و استوار پای آن ایستاده و هر گونه توفیقات و در رأس آن هویت و عزت ملی را از این رهگذر بدست آورده و هم اینک سوسوی آرزو را به امیدی نزدیک و حقیقتی واقعی و دست یافتنی برای مردم بخصوص مسلمان تبدیل ساخته است.

ادامه دارد ...