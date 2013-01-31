شعارهای بیداری اسلامی شعارهای انقلاب ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انقلاب اسلامی، ایران به صورت امالقرای جهان اسلام درآمد، زیرا انقلاب اسلامی ایران، در پیدایش، در کیفیت مبارزه و در انگیزه از سایر انقلابها جداست و از این رو میتواند در پیامدها و دستاوردها نیز، متمایز و پیشرو تر از سایرانقلابها باشد و البته این ویژگیها، ریشه در دین و باورهای برخاسته از مذهب دارد. به عبارت دیگر، این انقلاب بر آمده از مذهب، به احیای دین و تجدید حیات اسلام در ایران و جهان مدد رساند که یکی از ابعاد آن، تولد و تداوم بخشی به حیات جنبشهای سیاسی اسلامی معاصر در دو دهه اخیر است. در گفتگو با دکتر "علیرضا صدرا" عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به بررسی تأثیرات انقلاب اسلامی می پردازیم.
*تأثیرات فکری و اندیشه ای انقلاب اسلامی در منطقه و جهان چه بوده است؟
برترین تأثیرات فکری و اندیشه ای انقلاب اسلامی در منطقه و جهان فراتر از شعائر خود، تجدید حیات دیانت و اندیشه دینی بویژه توحیدی و اسلام به خصوص معنویت است. وارد کردن حکمت در حکومت و ابتنای حکومت بر حکمت، به اینکه حکما حاکم شده یا حکام حکیم شوند، آمالی جهانی و تاریخی بوده که در ایران انقلاب اسلامی به منصه ظهور و بروز رسیده و تحقق پیوست.
جایگزین بهنیه و بسامان متعالی به جای مادیگرایی(ماتریالیسم)، طبیعت پنداری تک ساحتی-تنازعی(فرویدیسمی-داروینیستی امپریالیستی یا استکباری)، انسان متعالی به جای بشریت غریزی(اومانیسم)، توحید و یگانه انگاری(مادیت و معنویت، دیانت و سیاست، ...) دوگانه پنداری (دوآلیسم؛ تجزیه و جدایی دین از دنیا، دیانت از سیاست، معنویت از مادیت، ... و تعارض میان اینها)و نگاه دو ساحتی مادی و معنوی و دنیوی و اخروی(«فی الدنیا حسنه و فی الآخره حسنه») به جای دنیویت (سکولاریسم)و حتی عقل یا خِرَد متعالی فرای هوش یا شعور ابزاری از اهم شالوده های انقلاب اسلامی بوده که تأثیرات خود را تدریجا گذاشته و آثار و علایم و نشانه های چرخشی آن کما بیش و یکی پس از دیگری بروز کرده و می کند.
احیای دیانت حتی در مسیحیت، احیای ارزش حتی در سیاست، و همانند اینها بسان جریاناتی جهانی از این جمله اند. کمیسیون توسعه برای فرهنگ سازمان ملل را به جای فرهنگ برای توسعه، و یا پذیرفتن منشور حکومتی امام علی(ع) به مالک اشتر توسط مجمع عمومی این سازمان و اعلام آن به عنوان سندی برای توسعه متعادل، متعالی و همه جانبه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جهانی بویژه جهان اسلام را می توان از جمله اینها به شمار آورد. که به نوبه خود تاثیرات پایه ای و جهانی ساز خود را در پی خواهد داشت.
*رابطه انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی در کشورهای خاورمیانه چگونه قابل تحلیل و ارزیابی است؟
سیدجمال الدین اسد آبادی بزرگ پرچمدار بیداری و خیزش اصلاحی اسلامی شرق و جهان اسلام می گفت: ملت ایران هر آنگاه که بلند شود، پیشوای عالم می گردد». شعائر شورخیز شورانگیز حکمت آمیز و حرکت آفرین انقلاب اسلامی ایران استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی یا مشارکت سیاسی و مردمسالاری دینی اهم شاخصه های انقلاب اسلامی بوده که هم اینک در تمامی جریان یا جریانات بیداری و خیزش انقلابی اسلامی منطقه شاهد دغدغه و داعیه آنیم. حتی جمهوری متعادل و مشروطیت جمهوری که می تواند برترین جایگزین استبداد سلطنتی و ملوکیت از سویی گشته و رو در روی جمهوری های مطلقه و دموکراسی های افراطی چه لیبرالیستی و چه سوسیالیستی از دیگر سوی واقع گردد، مورد دغدغه جهانی است.
آنهم جایگزین چه سوسیال-توتالیتریسم یا دولت سالاری ولو به اسم دموکراسی سوسیالیستی از سویی بوده و چه لیبرال-کاپیتالیسم و در حقیقت سرمایه سالاری یک درصدی بر علیه نود و نه درصدری (در تعبیر جنبش وال استریت) باشد. که گونه ای الیگارشی و حتی تیرانی (سیطره استبدادی سرمایه سالاران) در ظاهر دموکراسی است. جمهوری مشروط و مشروطیت جمهوری به عنوان شکل کمال یافته جمهوری، بدانسان که سلطنت مشروطیت یا مشروطیت سلطنتی در مرحله تاریخی خود، شکل کمال یافته سلطنت مطلقه(استبداد نوین ماکیاولیستی، دولت مطلقه ژان بُدنی و ابسولوتیسم هابسی که در آن شاه و دولت، منشاء قانون و فرای قانون بوده) به شمار می رفت.
استقلال یعنی رهایی از استکبار و سلطه خارجی آنهم نه شرقی (شوروی) و نه غربی (اروپا و امریکا) و برنتابیدن موجودیت رژیم اشغالگر صهیونیستی اسرائیل نه تنها به عنوان غاصب سرزمین های اسلامی، بلکه به عنوان پایگاه امپریالیسم جهانی و منبع تنش و تشنج دائمی منطقه ای، بلکه رهایی از وابستگی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیروها و نهادها و نظام های سلطه، امروزه خواستی عمومی و فراگیر و فراگسترست.
آنهم فرای استقلال از سلطه نیروها و نهادها و نظام های سلطه جهانی و سلطه ستیزی، استقلال از وابستگی به نگاه و نظریه و مکتب مدرنیسم اعم از سوسیالیسم و لیبرالیسم و جایگزینی مکتب متعالی اسلام می باشد. حتی فراتر از این استقلال از مدل (ساختاری) و الگوی (رفتاری) دولت سالاری توتالیتریستی-سرمایه سالاری کاپیتالیستی و جایگزینی نمونه حق و عدالت سالاری اسلامی است.
همچنین آزادی طلبی از استبداد اعم از خودرأیی، خودمحوری و بویژه خودکامگی سلطنتی شخصی، خانوداگی و خاندانی و خاندانها، از مناسبات غیر و ضد انسانی ملوکی(مالک - مملوکی ولو جدید) و موروثی، و از عقب ماندگی یا عقب نگه داشتگی و بلکه عقب بردگی و عدم توسعه یا توسعه نیافتگی و حتی از توسعه ماندگی، نیز در مردم و ملل بویژه منطقه خاورمیانه بزرگ اسلامی، فزاینده می باشد.
اینها ایده ها و الهاماتی بوده که ملت ایران و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران از آغاز و طی بیش از سه دهه ایستادگی با پرداختن همه هزینه های گزاف (تحمیل جنگ، تهدید، تحریم) تمام قد و استوار پای آن ایستاده و هر گونه توفیقات و در رأس آن هویت و عزت ملی را از این رهگذر بدست آورده و هم اینک سوسوی آرزو را به امیدی نزدیک و حقیقتی واقعی و دست یافتنی برای مردم بخصوص مسلمان تبدیل ساخته است.
ادامه دارد ...
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