مجری افتتاحیه فیلم فجر هنوز مشخص نیست/ احتمال تغییر در برنامه سینما رسانه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عباسیان دبیر سی و یکمین جشنواره فیلم فجر اعلام کرد که هنوز مجری مراسم افتتاحیه و اختتامیه و همچنین نشستهای تخصصی سینما رسانه در جشنواره امسال مشخص و قطعی نشده است.
وی با رد برخی خبرهای سایتها درباره اینکه محمدرضا شهیدیفرد مجری افتتاحیه و نشستهای تخصصی خواهد بود، عنوان کرد در صورت نهایی شدن نام مجری برنامهها از طریق روابط عمومی جشنواره اطلاعرسانی خواهد شد.
وی همچنین درباره حذف سانسهای صبح نمایش فیلم در سینما رسانه نیز پس از اعتراض اهالی رسانه گفت: ما این مساله را در جمع دستاندرکاران جشنواره مطرح خواهیم کرد و سپس تصمیمگیری جدیدی خواهیم داشت ولی تلاش میکنیم نظر اهالی رسانه را حتما در نظر بگیریم.
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