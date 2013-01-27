ضرورت حذف موازی کاری در برنامه های دهه فجر برای تحقق اقتصاد مقاومتی

مریم سادات سیادت جو در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های دفتر امور بانوان و خانواده استانداری البرز بر ضرورت پرهیز از موازی کاری در اجرای برنامه ها تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه باید اقتصاد مقاومتی را در سرلوحه اقدامات خود داشته باشیم حتی المقدور تلاش شده از موازی کاری پرهیز و توجه خود را معطوف کیفیت بخشی درامور و صرفه جویی در هزینه ها کنیم.

وی تصریح کرد: در اولین روز ایام دهه فجر با اجرای برنامه ختم قرآن و هدیه آن به روح امام خمینی بنیان گذار جمهوری اسلامی در سالن غدیربرگزار می شود.

وی افزود: تجدید میثاق با آرمان های امام خمینی در حرم آن حضرت از دیگر برنامه های است که در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی صورت می گیرد.

سیادت جو با بیان برنامه های متعدد در این ایام مبارک گفت: نشست با یکی از مراجع تقلید و گلباران مزار شهدا از دیگر مراسمی است که توسط دفتر امور بانوان در این ایام دردستور کار قرار گرفته است.

وی از پیاده روی بانوان به سوی کوه نورالشهدای عظیمیه در این ایام خبر داد.

راه اندازی بازارچه با شعار نقش مهم زنان در تولید

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز از راه اندازی بازاچه در دهه فجر خبر داد و گفت: این بازارچه با شعار نقش مهم زنان در تولید برگزار می شود.

وی افزود: نمایشگاه صنایع دستی در البرز توسط کانون روشن دلان ویژه ایام دهه فجر برگزار می شود که افراد نابینا صنایع دستی خود را به نمایش می گذارند.

وی اظهار داشت: مسابقه نقاشی دیواری از دیگر برنامه هایی است که با کمک سپاه بسیج خواهران و آموزش و پرورش صورت می گیرد.