به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه در مراسمی با حضور رحیم مطهرنژاد مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشور، حجت الاسلام اسماعیل صادقی دادستان عمومی و انقلاب قزوین، حمیدر رضا فراست طلب مدیرکل زندان های استان قزوین، جمعی از قضات و مسئولان استانی بهره برداری از چند طرح عمرانی، خدماتی و طرح توسعه در زندان چوبیندر قزوین آغاز شد.

مجتمع حرفه آموزی تلاش با 420 مترمربع مساحت دارای 9 کلاس برای رشته های مختلف فنی و حرفه ای است که با ظرفیت آموزش200 نفر با اعتباری بالغ بر800 میلیون ریال به مرحله بهره برداری رسید.

همچنین آشپزخانه مکانیزه و مدرن زندان مرکزی قزوین با زیربنای720 مترمربع در محوطه زندان افتتاح شد.

این آشپزخانه مکانیزه دارای 22 دیگ صنعتی برای پخت غذاست و روزانه ظرفیت طبخ سه هزار پرس انواع غذا را دارد.

برای راه اندازی این آشپزخانه مدرن دو میلیارد و700 میلیون ریال هزینه شده و برای 20 نفر از مددجویان نیز اشتغال ایجاد شده است.

افتتاح دو طرح خدماتی در محوطه زندان چوبیندر قزوین

مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشور به همراه دادستان قزوین همچنین طرح توسعه دو طرح خدماتی در محوطه زندان را نیز افتتاح کرد.

شرکت تولید پوشاک مردانه در فضایی به مساحت500 مترمربع با ظرفیت اشتغال80 مدجو با نصب 45 دستگاه چرخ خیاطی مدرن و16 دستگاه چرخ ویژه روزانه1800 عد لباس مردانه تولید می کند.

طرح توسعه کارگاه قند خردکنی و بسته بندی شکر با ظرفیت اشتغالزایی40 نفر از دیگر طرحهایی بود که با حضور مسئولان کشوری و استانی مورد بهره برداری قرار گرفت.

در این واحد تولیدی نیز در یک شیفت کاری 4.5 تن شکر و 4.5 تن قند بسته بندی تولید می شود.

مطهرنژاد همچنین از قسمتهای مختلف زندان مرکزی قزوین و نیز فعالیتهای فرهنگی این مرکز از جمله کلاس های حرفه آموزی، قرآن، سالنهای ورزش باستانی، کشتی و تنیس روی میز و کارگاه های حرفه آموزی بازدید کرد.