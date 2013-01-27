آلمانی ها هرگز نباید جنایت نازی ها را فراموش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "آنجلا مرکل" در وب سایت شخصی خود نوشت: مسئولیت همیشگی آلمانی ها فراموش نکردن جنایت دوران نازی ها است و باید نسل های بعدی خود را در جریان این جنایت قرار دهیم.

وی افزود: مسئولیت همیشگی را در قبال قربانیان جنگ جهانی دوم و هولوکاست داریم و باید از وقوع چنین رویدادهایی در آینده جلوگیری کنیم.

مرکل این اظهارات را در آستانه به قدرت رسیدن هیتلر رهبر آلمانی ها در دوران نازی ها و سالگرد آزادسازی اردوگاه کار اجباری نازی‌ ها موسوم به آشوویتز در سال 1945 بیان کرد.