  1. بین الملل
۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۰۱

مرکل:

آلمانی ها هرگز نباید جنایت نازی ها را فراموش کنند

آلمانی ها هرگز نباید جنایت نازی ها را فراموش کنند

صدراعظم آلمان بر فراموش نکردن جنایت نازی ها توسط مردم کشورش و آگاه ساختن نسل های بعدی از این جنایت تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "آنجلا مرکل" در وب سایت شخصی خود نوشت: مسئولیت همیشگی آلمانی ها فراموش نکردن جنایت دوران نازی ها است و باید نسل های بعدی خود را در جریان این جنایت قرار دهیم.

وی افزود: مسئولیت همیشگی را در قبال قربانیان جنگ جهانی دوم و هولوکاست داریم و باید از وقوع چنین رویدادهایی در آینده جلوگیری کنیم.

مرکل این اظهارات را در آستانه به قدرت رسیدن هیتلر رهبر آلمانی ها در دوران نازی ها و سالگرد آزادسازی اردوگاه کار اجباری نازی‌ ها موسوم به آشوویتز در سال 1945 بیان کرد.  

کد مطلب 1801623

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