اختتامیه جشنواره داستانهای قرآنی آیات در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید سرابی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی صبح یکشنبه اظهار کرد: همزمان با میلاد مسعود نبی مکرم اسلام حضرت محمد(ص) با حضور دکتر محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار خراسان رضوی از برگزیدگان نخستین جشنواره داستانهای قرآنی آیات تجلیل می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی افزود: اختتامیه نخستین جشنواره داستانهای قرآنی آیات روز سه شنبه ساعت 18 در تالار نور مشهد برگزار می شود.

سرابی گفت: در این مراسم سعی شده است تلفیقی از هنر اسلامی و ایرانی به نمایش گذاشته شود، علاوه بر سخنرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار خراسان رضوی خوانش داستان و چند برنامه هنری از برنامه های اختتامیه است.

وی اظهار کرد: در این مراسم همچنین از برگزیدگان این جشنواره در سه بخش داستان های کوتاه، نیمه بلند و بلند تجلیل می شود.

اولین جشنواره داستانهای قرآنی از برنامه های جشنواره قرآنی آیات به میزبانی خراسان رضوی و به همت معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی و دفتر توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی و با همکاری موسسه فرهنگی و هنری انتظار قائم و مشارکت معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد ادبیات داستانی کشور و برگزار شد.

