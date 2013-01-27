اعطای 100 وام خوداشتغالی به مددجویان کمیته امداد گناوه

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر علیپور صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 100پرونده تکمیل شده وام های خود اشتغالی و مشاغل خانگی برای پرداخت به بانک های عامل به مبلغ شش میلیارد و 650 میلیون ریال توسط مدیریت کمیته امداد امام خمینی شهرستان گناوه ارسال شده است.

وی با اشاره به سرفصل‌های این وام‌ها بیان داشت: این وام‌ها در قالب‌های خوداشتغالی و مشاغل خانگی است که به سرفصل‌های کسب، دامداری، کشاورزی، صنایع دستی، صدف کاری و چرم‌دوزی تعلق می‌گیرد.

علیپور ادامه داد: از این تعداد 100پرونده، تعداد 44 پرونده وام خوداشتغالی و 56 پرونده نیز مشاغل خانگی است که این وام‌ها به مبلغ 80میلیون ریال الی 100میلیون ریال است.

مدیر کمیته امداد شهرستان گناوه از برگزاری همایش شغلی تحصیلی برای دانش آموزان پشت کنکوری خبر داد و بیان داشت: همایش شغلی تحصیلی برای آشنایی هر چه بهتر دانش آموزان پشت کنکوری مدیریت امداد گناوه برگزار شد.

وی در ادامه افزود: این همایش با حضور دانش آموزان دختر در مجتمع شبانه روزی امداد برگزار که در آن ضمن آشنایی دانش آموزان با رشته های دانشگاهی بسته‌های فرهنگی آموزشی به دانش‌آموزان به صورت رایگان اهدا شد.

علیپور از برگزاری جلسه توجیهی ویژه والدین دانش آموزان خبر داد و تاکید کرد: جلسه توجیهی ویژه والدین دانش آموزان در زمینه بهبود روند تحصیل و قبولی دانش آموزان توسط مدیریت امداد گناوه برای 50 تن برگزار شد.

مدیر کمیته امداد گناوه در پایان گفت: اهدای رایگان 21 بسته ویژه کنکور گزینه دو بین دانش آموزان تحت حمایت در راستای بالا بردن سطح آگاهی و قبولی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی توسط مدیریت امداد گناوه نیز صورت پذیرفت.