40 طرح و پروژه در فیروزه به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار فیروزه از تکمیل و بهره برداری 40 پروژه در این شهرستان، همزمان با ایام الله دهه فجر خبر داد.

محمدرضا حاجی زاده در جلسه ستاد هماهنگی دهه فجر، اظهار کرد: در گرامیداشت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،40 طرح و پروژه عمرانی، مسکونی، کشاورزی، خدماتی، ورزشی، فرهنگی، بهداشتی و خوداشتغالی در سطح شهرستان فیروزه به بهره‌برداری می رسد.

فرماندار فیروزه با بیان اینکه برای اجرای این تعداد پروژه، بالغ بر 30 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است گفت: با بهره برداری از این پروژه ها، زمینه اشتغال بیش از 200 نفر از افراد جویای کار در سطح شهرستان فیروزه فراهم می شود.

حاجی زاده تصریح کرد: برای هر چه بهتر برگزار نمودن ویژه برنامه های ایام دهه فجر، کمیته های مختلفی در سطح شهرستان فیروزه تشکیل شده است.

وی گفت: مسئولان دستگاه های اجرایی این شهرستان نیز در ایام دهه فجر با حضور در روستاها، از نزدیک با مردم دیدار خواهند نمود و به مسائل و مشکلات آنان رسیدگی می نمایند.

بیش از 30 پروژه عمرانی در خلیل آباد به بهره برداری می رسد



فرماندار خلیل‌ آباد گفت: بیش از30 پروژه عمرانی با صرف اعتباری بالغ بر 29 میلیارد و 16 میلیون ریال در دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید.

علی اصغر مراد زاده اظهار کرد: چهار پروژه از این تعداد، شامل اجرای طرح‌های اشتغال زایی در سطح شهرستان از سوی کمیته امداد با اعتباری بالغ بر 300 میلیون ریال می‌باشد.

فرماندار خلیل‌ آباد گفت: طی این مدت دو مجتمع آبرسانی در نقاب و میرآباد از سوی آبفای روستایی با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 400 میلیون ریال به بهره برداری خواهد رسید.

مرادزاده تاکید کرد: بهره برداری از طرح هادی در روستاهای نقاب، مهدی آباد، جعفرآباد سعد الدین از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال نیز از جمله پروژه هایی است که در ایام ا... دهه فجر در شهرستان خلیل آباد به بهره برداری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: بهره برداری از چندین پروژه گاوداری شیری، پروار بندی گوساله، تولید کود ورمی کمپوست، بسته بندی خشکبار و دو بند خاکی از سوی جهاد کشاورزی و منابع طبیعی با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و 500میلیون ریال نیز از دیگر پروژه هایی است که طی دهه فجر به بهره برداری می رسد.

فرماندار خلیل‌آباد گفت: بهره برداری از چندین پروژه از سوی ادارات صنعت، معدن و تجارت، تبلیغات اسلامی، میراث فرهنگی، دامپزشکی، بهزیستی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شهرداری خلیل آباد از دیگر پروژه هایی است که در این ایام به بهره برداری خواهد رسید که در مجموع برای اجرای آن 29 میلیارد و 160 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.