منطقه ویژه اقتصادی سلماس اواخر بهمن 91 کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از انتشار گزارشی با عنوان منطقه ویژه اقتصادی سلماس درگیر مشکلات/عدم تحقق وعده ها بعد از 4 سال در سایت خبرگزاری مهر دفتر آذربایجان غربی مسئولان اقتصادی استان بویژه معاون برنامه ریزی و مدیر کل امور اقتصادی بررسی راهکارهای رفع مشکل این منطقه را یکی از اولویتهای اصلی خود قرار دادند.

هم اکنون 40 روز از انتشار این گزارش در سایت خبرگزاری مهر می گذرد که غلامرضا دیزج نژاد و علیرضا عصمت پرست طی بازدیدها و تشکیل جلسات متعدد با مسئولان محلی سلماس موفق به جلب حمایت استاندار و تخصیص 3 میلیارد و 500 میلیون ریال برای کلنگ زنی و اجرای فاز اول این طرح بزرگ اقتصادی در مرز ایران و ترکیه شدند.

یکی از جلسات مهم شنبه های سه هفته اخیر فرمانداری سلماس در خصوص بررسی مشکل معارض و تامین اعتبار اجرایی طرح منطقه ویژه اقتصادی سلماس با حضور مدیران حوزه برنامه ریزی و اقتصادی استان بود که در آخرین جلسه بر اساس اعلام معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی فاز یک این طرح اواخر بهمن امسال با تخصیص 3 میلیارد و 500 میلیون ریال کلنگ زنی و تا 5 سال به اتمام برسد.

فرماندار سلماس در گفتگو با خبرنگار در خصوص راه اندازی و تصمیمات آخرین جلسه تصمیم گیری گفت: با توجه به اهمیت و جایگاه منطقه ویژه اقتصادی سلماس در توسعه اقتصادی سلماس در مرز ایران و ترکیه، زیر ساختهای اجرایی طرح در کمترین زمان ممکن فراهم و ایجاد می شوند.

مرتضی نظری وجود معارض ملکی، کم توجهی مسئولان طی سالهای گذشته و کمبود اعتبار را مهمترین دلایل تاخیر در اجرای طرح منطقه ویژه اقتصادی سلماس دانست و اظهار داشت: 12 هکتار این منطقه در دست معارض ملکی بوده که 30 تا 40 میلیارد ریال برای آزاد سازی این اراضی اعتبار نیاز است.

وی مساحت کل منطقه ویژه اقتصادی سلماس را یک هزار و 200 هکتار اعلام و عنوان کرد: با توجه به عملیاتی شدن فاز اول این طرح بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده سند رسمی 120 هکتار به نام شهرک صنعتی آذربایجان غربی سند خورده که امید می رود با توجه به آماده بودن برخی زیر ساختها هر چه سریعتر شاهد آغاز عملیات اجرایی آن باشیم.

وی منطقه ویژه اقتصادی سلماس را یکی مطالبات اصلی مردم منطقه دانست و با اشاره به مزایای موقعیت جغرافیایی طرح، ادامه داد: قرار گیری در جوار شبکه حمل و نقل جاده ای کشور و نزدیکی به راه آهن سراسری و نیز قرار گرفتن در مسیر شبکه انتقال برق و گاز سراسری و نزدیکی به گمرکات فعال، توسعه این منطقه ویژه اقتصادی را هموار می کند.

اجرای منطقه ویژه اقتصادی سلماس از مصوبات هیئت دولت نهم با سابقه 21 ساله تا کنون عملیاتی نشده که بعد از کش و قوسهای فراوارن و گذر از جاده مشکلات امروز کلنگ زنی طرح در ایستگاه آخر قرار گرفته و بالاخره مسئولان خبر از آغاز عملیات اجرایی از اواخر بهمن 91 را دادند.