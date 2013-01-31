  1. حوزه و دانشگاه
۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۳۳

رقابت 570 متخصص در آزمون/

آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی برگزار شد

آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی برگزار شد

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی با اشاره به برگزاری سی امین دوره آزمون دستیاری فوق تخصصی بالینی گفت: در این آزمون 570 نفر شرکت داشتند که امروز 12 بهمن برگزار شد.

دکتر سید امیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از میان داوطلبان 395 نفر مرد و 175 نفر زن هستند که در 24 رشته فوق تخصصی پزشکی در آزمون شرکت کردند.

وی اضافه کرد: آزمون این دوره امروز پنجشنبه 12 بهمن در محل پردیس همت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد و 13 بهمن به اعتراضات رسیدگی می شود همچنین در روزهای 14 و 15 بهمن ماه آزمون شفاهی به شیوه آسکی برگزار خواهد شد.

ضیایی خاطرنشان کرد: نتایج نهایی سی امین دوره آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی آخر بهمن ماه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام می شود.

کد مطلب 1801663

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