آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی برگزار شد

دکتر سید امیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از میان داوطلبان 395 نفر مرد و 175 نفر زن هستند که در 24 رشته فوق تخصصی پزشکی در آزمون شرکت کردند.

وی اضافه کرد: آزمون این دوره امروز پنجشنبه 12 بهمن در محل پردیس همت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد و 13 بهمن به اعتراضات رسیدگی می شود همچنین در روزهای 14 و 15 بهمن ماه آزمون شفاهی به شیوه آسکی برگزار خواهد شد.

ضیایی خاطرنشان کرد: نتایج نهایی سی امین دوره آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی آخر بهمن ماه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام می شود.