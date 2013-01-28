262 طرح عمرانی و خدماتی در شهرستان اسکو بهره برداری می شوند

صفر آثری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: انقلاب اسلامی یکی از عمیق ترین ، اصیل ترین و مردمی ترین انقلاب های جهان محسوب می شود که به رهبری حضرت امام (ره) مصلح قرن و احیاگر اسلام ناب طی 14 سال مبارزه به پیروزی رسید.

وی افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی دست استعمارگران و استبدادگران تاریخ معاصر از ایران کوتاه شد و ملت ایران طی 34 سال گذشته با حضور همه جانبه خود در عرصه های مختلف حمایت و پشتیبانی خود را از نظام جمهوری اسلامی که از برکات انقلاب اسلامی است دریغ نکرده و همواره برای حفظ آن جانفشانی کرده اند.

آثری همچنین ادامه داد : اینک در سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بار دیگر با حضور فیزیکی خود در جشن پیروزی به ویژه در روز تاریخی 22 بهمن حماسه تاریخی خود را تکرار کرده و باز هم یاس و نامیدی را بر جبهه کفر جهانی تحمیل خواهیم کرد.

فرماندار اسکو به برنامه های متنوع فرهنگی، ورزشی و افتتاح پروژه های عمرانی در سه شهر اسکو ، سهند و ایلخچی خبر داد و گفت: 262 طرح و پروژه ریز و کلان خدماتی، آموزشی، عمرانی و کشاورزی با مبلغی افزون بر 110 میلیارد ریال با حضور مسئولین استانی و شهرستانی منطقه افتتاح می شود.

وی در ادامه افزود: افتتاح جایگاه دومنظوره سوخت ، برق رسانی به 16 بخش از جمله مسکن مهر و همچنین بهسازی 230 واحد مسکونی روستایی از جمله این طرح ها و پروژه هاست.

وی ادامه داد: با افتتاح این طرح ها پنج هزار و 573 خانوار از ثمرات آن بهره مند می شوند.