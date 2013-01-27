به گزارش خبرگزاری مهر، 14 سالن تئاتری در هفتمین روز ، میزبان نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر هستند. دوشنبه نهم بهمن‌ماه تالارهای وحدت، اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه، کارگاه نمایش، سنگلج ، خانه نمایش، هنر، ایرانشهر، انتظامی، مهر حوزه هنری، فردوسی، حافظ و آو میزبان 14 نمایش هستند.

تالار وحدت ساعت 18 و 20:30 میزبان نمایشی از کره جنوبی با عنوان "هتل شگفت‌انگیز" نوشته لون مولر و کارگردانی چانگ یا پارک با مدت زمان 90 دقیقه است. نمایش "طوفان" نوشته دوچی بارلوچی و کارگردانی لورلا سرنی، دوچی بارلوچی ساعت 19 با مدت زمان 70 دقیقه در تالار اصلی تئاترشهر روی صحنه می‌رود.

در تالار چهارسوی تئاترشهر نمایش "راکب" نوشته جمشید خانیان و کارگردانی کوروش زارعی‌ ساعت 18 و 20:30 با مدت زمان 80 دقیقه اجرا می‌شود. تالار قشقایی ساعت 17 و 19:30 میزبان نمایش "پوتین‌های عمو بابا" نوشته و کار شهرام کرمی با مدت زمان 80 دقیقه خواهدبود.

در تالار سایه نمایش "1+1" نوشته و کار گوگلیلو پاپا، امید نیاز تولید مشترک ایران و ایتالیا، ساعت 16 و 18:30 مدت زمان 40 دقیقه روی صحنه می‌رود."عمو قاتل و برداران" نوشته و کار شیرین نظری یک اجرا ساعت 16 و یک اجرا ساعت 18 در کارگاه نمایش با مدت زمان 70 دقیقه خواهدداشت.

در تماشاخانه سنگلج نمایش"تعزیه اشباح بر دریای پارس" نوشته حسین زارعی و کارگردانی حیدر مظفری ساعت 18 و 20:30 با مدت زمان 60 دقیقه روی صحنه می‌رود. تالار هنر نیز ساعت 17 و 19میزبان نمایش" دره گل زرد " نوشته و کار مهدی حاصلپور با مدت زمان 60 دقیقه خواهدبود.

" من ا زارتفاع می‌ترسم" نوشته و کار احسان اکبرنژاد ساعت 16:30و18: 3با مدت زمان 75 دقیقه در خانه نمایش اداره تئاتر اجرا می‌شود. نمایش "قرار" نوشته طلا معتضدی و کارگردانی سیامک احصایی با مدت زمان 75 دقیقه ساعت 17 و 20 در تالار استاد سمندریان روی صحنه می‌رود.

تالار استاد انتظامی ساعت 17 و 19: 3میزبان نمایش "بن بست هنرمند، پلاک 8" نوشته و کار مالک حدپورسراج با مدت زمان 50 خواهدبود. تماشاخانه مهر حوزه هنری نیز میزبان نمایش "مهمانی در مخچه" نوشته خسرو امیری و کارگردانی محمدسعید فرازمند ‌با مدت زمان 60 دقیقه در ساعتهای 16 و 18 خواهدبود."اپرای عروسکی حافظ" نوشته و کار بهروز غریب‌پور‌ نیز ساعت 19 با مدت زمان 115 دقیقه در تالار فردوسی اجرا می‌شود.

و نمایش" افسون بر تخت نشستن ماکان تیره بخت" نوشته و کارگردانی سعید شهریار نیزدو نوبت تالار حافظ میزبان علاقمندان تئاتریزبان علاقمندان است.

پیش‌تفاهم نامه همکاری میان ایران و گرجستان منعقد شد

تفاهم نامه همکاری ایران و گرجستان با حضور مدیرکل هنرهای نمایشی و دبیر کل جشنواره بین المللی تفلیس گرجستان منعقد شده و به امضاء رسید.

در این جلسه، که با حضور قادر آشنا، مدیرکل هنرهای نمایشی، علی اکبر طرخان مدیر امور بین الملل اداره کل هنرهای نمایشی، اکاترینا مازمیشویلی دبیر کل جشنواره بین المللی تفلیس گرجستان و لوان سولاتسه، مدیر هنری کمپانی تئاتر مرجانیش ویلی و مدرس دانشگاه سینما و تئاتر گرجستان در حاشیه جشنواره تئاتر فجر، برگزار شد، پیش تفاهم نامه همکاری میان اداره کل هنرهای نمایشی ایران و مدیر کل جشنواره بین المللی تفلیس به امضاء رسید.

در ادامه اکاترینا مازمیشویلی با بیان اینکه اپرای عروسکی "رستم و سهراب"، کار بهروز غریب پور، اولین نمایش ایرانی بود که در گرجستان اجرا و با استقبال خوب تماشاگران مواجه شد، اظهار کرد: علاقه مندیم تا ارتباط نزدیک تری میان اداره کل هنرهای نمایشی ایران و جشنواره بین المللی تفلیس برقرار شود که در راستای این امر نیز برنامه ریزی هایی را انجام داده ایم و امیدواریم که به تفاهم برسیم و از این پس شاهد حضور گروه های ایرانی در گرجستان و گروه های گرجستانی در ایران باشیم.



دبیر جشنواره بین المللی تفلیس گرجستان با اشاره به اینکه این همکاری نباید محدود به حضور گروه ها و اجرای عمومی باشد، تصریح کرد: این تبادل فرهنگی باید در زمینه های دیگر، از جمله طراحی صحنه و دکور، طراحی لباس، تبادل اطلاعات هنرمندان و ... نیز باشد.

قادر آشنا هم اولویت همکاری اداره کل هنرهای نمایشی را ارتباط با کشورهای همسایه دانست و افزود: ما با کشور شما، به لحاظ فرهنگی، نزدیکی هایی داریم و مایلیم که یک ارتباط دو سویه برقرار شود و تنها محدود به جشنواره ها نباشد و تداوم یابد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، نزدیکی مکانی و زمانی میان دو کشور کمک می کند تا تبادل میان گروه ها بیشتر شود و ما نیز این آمادگی را داریم تا در حوزه های مختلف هنرهای نمایشی با گرجستان همکاری کنیم.

مدیرکل هنرهای نمایشی با اشاره به اینکه در وهله اول باید تئاتر گرجستان به هنرمندان ایران و تئاتر ایران هم به گرجستانی ها معرفی شود، اذعان کرد: این آمادگی را داریم تا آثار مشترکی میان دو کشور تولید شود. همکاری دیگری که می توانیم داشته باشیم، فرصت اجرای عمومی آثار ایران در گرجستان و اجرای عمومی آثار گرجستان در ایران است.

وی در ادامه بیان کرد: نکته دیگری که وجود دارد حضور در جشنواره های بین المللی دو کشور است؛ از جمله اینکه در ایران جشنواره های بین المللی نمایش عروسکی، کودک و نوجوان و جشنواره نمایش های آئینی و سنتی و خیابانی برگزار می شود که گروه های گرجستانی هم می توانند گروه‌هاب نمایشی خود را در این جشنواره ها معرفی کنند.

آشنا با اشاره به دیگر همکاری های میان تئاتر گرجستان و ایران تصریح کرد: سخنرانی اساتید برجسته حوزه تئاتر و برگزاری کارگاه های آموزشی از جمله دیگر همکاری هایی است که می توانیم داشته باشیم و آمادگی این کار اکنون از طرف ما وجود دارد.

در ادامه، پیش تفاهم نامه همکاری میان قادر آشنا، مدیرکل هنرهای نمایشی ایران و اکاترینا مازمیشویلی، دبیرکل جشنواره بین المللی تفلیس گرجستان، منعقد شده و به امضای دو طرف رسید. این پیش تفاهم نامه شامل موارد کلی، از جمله تبادل اطلاعات و انتشارات، اجرای نمایش و دعوت از گروه های تئاتر ایرانی و گرجستانی، تبادل هنرمند، طراحان صحنه و دکور، نویسندگان، برگزاری کارگاه آموزشی، تبادل کارشناس، حضور افراد به عنوان داورهای بین المللی و تبادل گزارشگر و خبرنگار است که در آینده نزدیک، با شکل گیری ارتباطات بیشتر، قرارداد و تفاهم نامه اصلی هم به امضا خواهد رسید.

کارگردان ایتالیایی: نمایش "1+1" نخستین پله همکاری مشترک با ایران است

گوگلیلمو، کارگردان ایتالیایی می گوید: نمایش «1+1 » نخستین پله فعالیت مشترک با ایران است که همزمان با سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر رخ می دهد و امیدوارم تداوم داشته باشد.

گوگلیلمو با این توضیح که پس از حضور در جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان جذب هنر و تئاتر ایران شدم، گفت: تئاتر ایران ترکیبی از هنر مدرن و کلاسیک است و عناصر سنتی و فرهنگی تئاتر را با هم دارد.

وی هنر نمایش ایران را پر احساس دانست و افزود: ایرانیان در بحث احساسی قوی و مهربان هستند.

گوگلیلمو هدف از اجرای نمایش"1+1" را تبادل فرهنگی دانست و تصریح کرد: اجرای این نمایش مشترک حرکتی است تا دو کشور ایتالیا و ایران در حوزه تئاتر بهتر یکدیگر را بشناسند. خوشحالم در همدان با امید نیاز آشنا شدم و این همکاری شکل گرفت.

وی با این توضیح که به کشور ایران عشق می ورزم و خوشحال می شوم اگر تجربه مشترک دیگری با گروه های نمایشی ایران داشته باشم، گفت: فعالیت مشترک بستگی به محیا شدن شرایط مناسب دارد. علاقه مند گسترش این نوع فعالیت هستم. نمایش "1+1" نخستین پله فعالیت مشترک ایران و ایتالیا است که همزمان با جشنواره سی و یکم تئاتر فجر رخ می دهد و امیدوارم تداوم داشته باشد.



نمایش "1+1 " نوشته و کار مشترک گوگلیلمو و امید نیاز دوشنبه (9بهمن) در دو سانس 16:30 و 18:30 در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر اجرا می شود.

تماشاخانه سنگلج میزبان نمایشی از استان بوشهر می شود

"تعزیه اشباح بر دریای پارس" نوشته حسین زارعی و کارگردانی حیدر مظفری از استان بوشهر، دوشنبه (9بهمن) همزمان با سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در تماشاخانه سنگلج اجرا می شود.

مظفری با بیان این که در نمایش" تعزیه اشباح بر دریای پارس" شخصیت میرمهنا یکی از سرداران جنوب بررسی می شود، گفت: رسالت نمایش آشکار کردن زوایای پنهان مبارزات این شخصیت است که تاثیر شگرفی در صیانت از مرزهای جنوبی در دو قرن پیش داشته است.

وی با بیان این که میرمهنا 270 سال پیش زندگی می کرد، افزود: او مبارازتی علیه هلند، بریتانیا و برعلیه حکومت خاندان زند داشته است. تاریخ آن دوره را هلندی ها و زندیه نوشته اند و این شخصیت را به شکل بسیار بدی توصیف کردند. رسالت نمایش "تعزیه اشباح بر دریای پارس" آشکار ساختن حقیقت وجودی مبارزاتی است که میرمهنا به نفع صیانت از کیان و مرزهای جنوبی ایران داشته است.

به گفته مظفری، این نمایش جنبه پژوهشی دارد و این پژوهش توسط حسین زارعی، نویسنده طی دو سال شکل گرفته است.



در نمایش" تعزیه اشباح بر دریای پارس" میرمهنا بر اثر معامله جزیره خارک با هلندیان با پدر و برادرش درگیر می شود. در این میان اتفاقاتی رخ می دهد که موجب به حکومت رسیدن میرمهنا می شود. ولی در امتداد مبارزات میرمهنا بر اثر اختلافاتی که وجود داشته سرنوشت زندگی این شخص آنگونه که انتظار می رود پیش نمی رود.

جهانشیر یاراحمدی، جعفر بهبهانی، جواد متین، جهانگیر اژدری و ماندانا شکری فرد بازیگران نمایشند. امید سعیدی موسیقی، میثم گزی نور، جواد متین طراح صحنه و طراح لباس حیدر مظفری است. نمایش"تعزیه اشباح بر دریای پارس" دوشنبه (9بهمن) در دو سانس 18 و 20:30 همزمان با سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در تماشاخانه سنگلج به صحنه می رود.