آذرنوش تاریخچه چوگان بازی در ایران را تدوین کرد

آذرتاش آذرنوش در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار کتابی با عنوان «تاریخچه چوگان در ایران و کشورهای عربی» از سوی نشر ماهی خبر داد و گفت: من این کتاب را پس از 10 سال تحقیق و پژوهش، تالیف کردهام وامیدوارم تا پایان سال جاری منتشر شود.
این استاد ادبیات در پاسخ به سئوالی درباره علت ورود خود به عرصه ورزش چوگان گفت: چوگان یک ادبیات و یک فرهنگ است. حتی خود من بیش از 50 سال است که چوگان بازی میکنم، اما مساله مهم این است که در ادبیات فارسی و عربی گنجینه قوی در زمینه چوگان وجود دارد که تالیف اثری پژوهشی درباره آن را الزامی میکند.
وی افزود: ماجرای چوگان در کشور ایران از اسطورههای سیاوش و افراسیاب آغاز میشود و تا امروز ادامه پیدا میکند،. این فراز و نشیبهایی که چوگان به خود دیده و نقشی که در فرهنگسازی و تربیت اشرافزادگان بازی کرده در ادبیات فارسی و عربی یک نوع مکتب به وجود آورده و بیش از دهها رساله عاشقانه یا صوفیانه که «گوی و چوگان» نام دارند، نگارش یافته است.
آذرنوش در ادامه از تالیف اثر تازه دیگری با عنوان «فرس نامه» خبر داد و گفت: این اثر متعلق به قیم نهاوندی است و در سال 555 هجری قمری در زمینه اسبشناسی، تربیت اسب، سوارکاری، معالجه اسب و .. نوشته شده است.
به گفته این محقق و نسخهشناس، این اثر کهنترین نسخهای است که در فرس نامه به زبان فارسی داریم. پیش ازاین کتاب همیشه فکر میکردیم که فرس نامههای ایرانی از قرن هشتم هجری شروع شده، اما اکنون با تصحیح و انتشار این اثر گنجینهای در زمینه اسبشناسی از یک سو و لغت شناسی از سوی دیگر به دست آوردهایم.
این محقق درباره زمان انتشار این اثر نیز گفت: هنوز ناشری برای این کتاب انتخاب نکردهام.
