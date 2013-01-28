طرح توسعه مسجد پیامبر(ص) چه تغییراتی به وجود می آورد/ ماجرای تخریب گنبد پیامبر

مجله مهر: نماز جماعت 2 میلیون و 800 هزار نفره. این طرحی است که دولت سعودی برای مسجدالنبی(ص) درنظرگرفته است. مسجدی که یکی از عزیزترین و مقدس ترین مکانهای دینی برای همه مسلمانان جهان است. حالا دولت سعودی پس از پایان موسم حج امسال و از روز سوم مهرماه، طرح توسعه مسجدالنبی(ص) را به طور رسمی آغاز کرد. قرار است این طرح با هدف سهولت زیارت زائران و در 3 مرحله انجام شود.مرحله اول شامل توسعه مسجد النبی(ص) تا ۸۰۰ هزار نفر است و در دو مرحله دوم و سوم حیاط شرقی و غربی حرم توسعه می یابد به طوری که ظرفیت ۸۰۰ هزار زائر اضافی را خواهد داشت.

با این طرح مسجد النبی(ص) با ساخت یک میلیون و بیست هزار و پانصد متر مربع فضای مسقف و صحن توسعه خواهد یافت

بنای ساختمانی مسجد تا پذیرایی یک میلیون نمازگزار توسعه می یابد و صحن های مسجد نیز قادر خواهند بود 600 هزار نفر را در خود جای دهند ضمن اینکه مسجد النبی با حفظ استانداردهایی برای سهولت رفت و آمد، از چهار جهت برای زایران قابل دسترس خواهد بود و بخش های خدماتی ویژه ای نیز در این مکان دایر خواهد شد‌.

با این حساب، تعداد کارکنان مسجدالنبی (ص) نیز از حدود 4هزار نفر فعلی، تا حدود 8 هزار نفر افزایش خواهد یافت. این بزرگترین طرح توسعه مسجدالنبی(ص) از ابتدای بنای آن است.

مسجدی که بزرگ و بزرگ تر شد

از روزی که پیامبر اسلام(ص) اولین سنگ بنای مسجدالنبی را در نخستین روزهای هجرتشان به مدینه به زمین گذاشتند تا مسجدی که امروز مرقد مطهر ایشان را نیز دربرگرفته است، 15 قرن می گذرد.اولین طرح توسعه مسجدالنبی به دست مبارک پیامبر(ص) طرح ریزی و اجرا شد.اصحاب و یاران پیامبر پیشنهاد بازسازی و توسعه مسجد را ارائه دادند، حضرت با طرح آنان موافقت کرد که رسول خدا مسجد را توسعه دادند و آن را از ناحیه طول و عرض هر کدام به100ذرع (حدود 104 متر) رساندند.

دومین طرح توسعه درسال 16 هجری و زمان خلیفه دوم انجام شد. خانه عباس بن عبدالمطلب که در سمت قبله مسجد واقع شده بود پس از کش و قوس فراوان به همراه خانه خلیفه دوم به مسجد ضمیمه شد . مساحت مسجدالنبی در زمان خلیفه‌ دوم از طرف غرب 10 متر، از جانب قبله پنج متر و از سوی شمال 25 متر توسعه یافت.

مساحت مسجد در سال 30 هجری قمری و در دوره خلیفه سوم به 4071 متر مربع رسید. سپس ولیدبن عبدالملک‏ بین سال‌های 88 ـ 91 هجری قمری، مساحت مسجد را به 6440 متر رساند. مسجد در زمان مهدی عباسی‏ (سال 161 هجری قمری) به 8890 متر مربع رسید.‏ گسترش مسجد همچنان ادامه داشت تا اینکه در دوران عثمانی‏، سلطان عبدالمجید عثمانی در سال‌های 1265 تا 1277 هجری قمریبا افزودن1293 متر مربع به مساحت این مسجد ، وسعت آن را به 10303 متر مربع رساند.

به دنبال روی کار آمدن آل سعود، در دو مرحله‌ توسعه، 88 هزار و 24 متر به مساحت کل مسجدالنبی افزوده شد که بیش از 167 هزار نمازگزار را در خود جای می‏دهد. با توسعه‌ اطراف حرم، هزاران‏ نفر دیگر به ظرفیت نمازگزاران افزوده شده است. آنچه از آثار و اسامی امامان شیعه، خلفا و برخی صحابه بر کتیبه‏های مسجدالنبی به چشم می‏خورد.

آیا گنبد خضرا تخریب می شود؟

اولین تصاویر منتشر شده از طرح جدید توسعه مسجد پیامبر(ص) در رسانه های داخلی یک نکته جنجالی داشت. در این تصویر نشانی از گنبد سبز پیامبر(ص) نیست. اما تصاویر کامل منتشر شده توسط مقامات رسمی عربستان سعودی از طرح توسعه مسجدالنبی(ص) نشان می دهد که گنبد سبز حرم نبوی(ص) بدون تغییر خواهد بود و تخریب آن در دستور کار مقامات سعودی نخواهد بود.