تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه نهم بهمن‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با شانزدهم ربیع الاول سال 1434 هجری قمری و بیست و هشتم ژانویه سال 2013 میلادی.

- هفته هفدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

* فولاد ماهان اصفهان - صنایع پتروشیمی بندرامام

* شهرداری گرگان - البدر بندر کنگ

* همیاری زنجان - اسقتلال زرین قشم

* پتروشیمی بندرامام - دانشگاه آزاد تهران

* نفت سپاهان - مهرام تهران

- دور برگشت از رقابت‌های لیگ برتر تکواندو امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

هفته اول از دور برگشت:

* شرکت ملی حفاری ایران - استیل البرز

* صنعت مس کرمان - دانشگاه آزاد اسلامی

* قوامین ناجا - سایپا البرز

هفته دوم از دور برگشت:

* قوامین ناجا - استیل البرز

* سایپا البرز- دانشگاه آزاد اسلامی

* شهرداری ورامین - صنعت مس کرمان

- روز دهم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا 2013 - آفریقای جنوبی امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه B:

* کنگو - مالی

* نیجر - غنا

- هفته بیست و یکم از رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدار تیم‌های سویا و گرانادا به پایان می‌رسد.