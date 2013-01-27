  1. ورزش
۹ بهمن ۱۳۹۱، ۰:۲۴

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌‌مهر - گروه‌ ورزشی: برگزاری هفته هفدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و پیگیری دور برگشت از رقابت‌های لیگ برتر تکواندو از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه نهم بهمن‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با شانزدهم ربیع الاول سال 1434 هجری قمری و بیست و هشتم ژانویه سال 2013 میلادی.

- هفته هفدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
* فولاد ماهان اصفهان - صنایع پتروشیمی بندرامام
* شهرداری گرگان - البدر بندر کنگ
* همیاری زنجان - اسقتلال زرین قشم
* پتروشیمی بندرامام - دانشگاه آزاد تهران
* نفت سپاهان - مهرام تهران

- دور برگشت از رقابت‌های لیگ برتر تکواندو امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
هفته اول از دور برگشت:
* شرکت ملی حفاری ایران -  استیل البرز
* صنعت مس کرمان - دانشگاه آزاد اسلامی
* قوامین ناجا - سایپا البرز
هفته دوم از دور برگشت:
*  قوامین ناجا  - استیل البرز
* سایپا البرز- دانشگاه آزاد اسلامی
* شهرداری ورامین - صنعت مس کرمان

- روز دهم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا 2013 - آفریقای جنوبی امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
گروه B:
* کنگو - مالی
* نیجر - غنا

- هفته بیست و یکم از رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدار تیم‌های سویا و گرانادا به پایان می‌رسد.

کد مطلب 1801704

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها