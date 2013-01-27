تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه نهم بهمنماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با شانزدهم ربیع الاول سال 1434 هجری قمری و بیست و هشتم ژانویه سال 2013 میلادی.
- هفته هفدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری میشود:
* فولاد ماهان اصفهان - صنایع پتروشیمی بندرامام
* شهرداری گرگان - البدر بندر کنگ
* همیاری زنجان - اسقتلال زرین قشم
* پتروشیمی بندرامام - دانشگاه آزاد تهران
* نفت سپاهان - مهرام تهران
- دور برگشت از رقابتهای لیگ برتر تکواندو امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
هفته اول از دور برگشت:
* شرکت ملی حفاری ایران - استیل البرز
* صنعت مس کرمان - دانشگاه آزاد اسلامی
* قوامین ناجا - سایپا البرز
هفته دوم از دور برگشت:
* قوامین ناجا - استیل البرز
* سایپا البرز- دانشگاه آزاد اسلامی
* شهرداری ورامین - صنعت مس کرمان
- روز دهم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملتهای آفریقا 2013 - آفریقای جنوبی امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه B:
* کنگو - مالی
* نیجر - غنا
- هفته بیست و یکم از رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدار تیمهای سویا و گرانادا به پایان میرسد.
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