حجت الاسلام علی شکری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه این اردوها زمینه ساز پیوند نسل پس از انقلاب با نسل اول و دوم است افزود: یکی راه های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت خون شهدا، شرکت در کاروان راهیان نور است.

وی تصریح کرد: رفتن به مناطق جنگی و بازدید در آن که هر یک وجب آن، عطر شهیدی را دارد، کاری بسیار پسندیده و با ارزش است.

شکری اظهار داشت: بر همه متولیان فرهنگی کشور و دلسوزان نظام، واجب است تا این فرصت را مغتنم شمرده و به هر میزان که در توان دارند جوانان و نسل سوم انقلاب را با این مناطق و آرمان و مجاهدت های شهدا آشنا کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه کاروان های راهیان نور فرهنگ ایثار و شهادت، روحیه دلاورمردی، ایثار و خود گذشتگی و نیز امید و نشاط را در جوانان احیاء می کند گفت: باید تلاش شود تعداد بیشتری از جوانان در این طرح شرکت کنند.

وی در بخش دیگری نقش راویان، روحانیان و مبلغان در اجرای کاروان راهیان نور را بسیار موثر دانست و افزود: باید این فرصت را مغتنم شمرده و در طول مسیر حرکت جوانان را با آموزه های دین مبین اسلام آشنا و برنامه های متنوع فرهنگی اجرا شود.

شکری خاطر نشان کرد: در این راستا لازم است طلاب و روحانیان جوان و خوش ذوق را جهت راوی کاروان راهیان نور شناسایی و بکارگیری کنیم تا بتوانند با ایجاد گفتگوی چهره به چهره و به زبان جوانان مسائل و مشکلات در حوزه آنها را برطرف کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در پایان از اعزام 60 روحانی به عنوان "راویان نور" همراه با کاروان راهیان نور سه هزار دانش آموز پسر دوم دبیرستان این استان در بهمن و اسفند سالجاری به مناطق عملیاتی جنوب خبر داد.