مشکلات موجود بر سر راه تولید تجهیزات مخابراتی/ انتظارات بالاست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود لیائی با اشاره به مشکلات موجود بر سر تولید تجهیزات داخلی در حوزه مخابرات و ارتباطات و اقدامات مدنظر ستاد بومی سازی فاوا اظهار داشت: در حوزه تولید تجهیزات مخابراتی در داخل کشور دچار یک دور باطل شدهایم.
رئیس ستاد بومی سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات با بیان اینکه تولیدات داخلی تجهیزات مخابراتی باید در داخل کشور خریدار داشته باشد، افزود: چنانچه اپراتورهای داخلی در کشور که تعدادشان نیز محدود است محصولات تولید داخل را خریداری نکنند تولید کننده تجهیزات مخابراتی نمیتواند امیدوار به تولید محصول مناسبی باشد.
لیائی با تاکید براینکه انتظاراتی که اپراتورها از تولیدکنندگان داخلی دارند بالا است گفت: در مقایسه با محصولات خارجی که به صورت نقدی ازسوی اپراتورهای مخابراتی ایرانی خریداری میشود تولیدکنندگان داخلی، اول باید محصولاتشان را ثابت کنند و بعد از اینکه توانستند تایید اپراتورها را بگیرند موضوع پرداختهای آنها به صورت قسطی صورت میگیرد.
وی افزود: این در حالی است که در شرایط برابر و براساس مقایسههای صورت گرفته معتقد هستیم که تولیدات داخلی در عرصه تجهیزات مخابراتی بسیار بهتر از محصولات مشابه خارجی است.
رئیس ستاد بومی سازی تجهیزات مخابراتی اضافه کرد: نکته دیگر اینکه زمانی که اپراتوری محصولی را از طرف خارجی خریداری میکند، فروشنده خارجی مجموعهای از محصولات خود را به صورت پکیج میفروشند.
مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وقتی ما این ادعا را داریم که بزرگترین اپراتورهای منطقه را در کشورمان داریم، همیشه این سوال وجود دارد که چرا با این وجود، بسیاری از اپراتورهایی که مشترکین کمتری از این اپراتورهای ایرانی دارند از ما جلوتر حرکت میکنند.
رئیس ستاد بومی سازی تجهیزات مخابراتی درباره اهرمهای نظارتی برای حمایت از تولیدات داخلی نیز یادآور شد: قانون استفاده حداکثر از تولیدات داخلی در کشور سابقه طولانی دارد و همه اپراتورها موظف به اجرای این قوانین هستند.
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