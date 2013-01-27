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۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۰۷

همایی:

تشخیص زودرس 50 درصد از سرطانها با روشهایی ساده امکان پذیر است

تشخیص زودرس 50 درصد از سرطانها با روشهایی ساده امکان پذیر است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: 50 درصد از سرطان‌ها قابلیت تشخیص زودرس با روشهایی ساده را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه همایی ظهر یکشنبه در نشست خبری هفته مبارزه با سرطان در شهرک سلامت مشهد اظهار کرد: 50 درصد از سرطان‌ها قابلیت تشخیص زودرس را دارند که با تشخیص به موقع می توان مرگ و میر در مراحل پیشرفته را کاهش داد.

وی تصریح کرد: بیماری سرطان در حال حاضر دلیل شناخته شده‌ای ندارد و فقط با کم کردن عوامل خطر احتمال ابتلا به آن را می توانیم کاهش دهیم.

همایی افزود: اگر تمام عوامل خطر هم از زندگی انسان‌ها حذف شوند امکان بروز سرطان در افراد به دلایل نامشخص وجود دارد.

رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد یادآور شد: در صورتی که روش‌های تشخیص زودرس را در کشور گسترش و آموزش دهیم می توانیم با این بیماری مبارزه و آمار مرگ ومیر ناشی از آن را کاهش دهیم.

وی با اشاره به دلایل و عوامل بالا رفتن میزان شیوع سرطان بیان کرد: امید به زندگی و رشد جمعیت در ایران که باعث رسیدن افراد به سنین بزرگسالی و سالمندی است میزان آمار ابتلای افراد به سرطان در کشور را بالا برده است.

رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: سبک نادرست زندگی، مصرف دخانیات و شیوع چاقی از عوامل خطر در ابتلا به سرطان است.

همایی یادآور شد: با رعایت سبک صحیح زندگی و پرهیز از عوامل خطر می توان تا 30 درصد ازابتلا به سرطان‌ها جلوگیری کرد.

وی تاکید کرد: سیستم‌های بهداشتی و درمانی باید بتوانند آموزش‌های مورد نیاز را به افراد جامعه بدهند تا افراد علائم اولیه برخی از سرطان‌ها را شناسایی کنند.

همایی گفت: برخی از طرح‌های غربالگری مفید است و باید در گروهی که جامعه هدف هستند و احتمال بیشتری در ابتلا به سرطان نسبت به دیگران را دارند انجام شود.

وی با بیان اینکه غربالگری یکی از راه‌هایی است که  در تشخیص و درمان موثر است افزود: برای مبارزه با سرطان باید به غربالگری اهمیت بیشتری داده شود به این دلیل که بهترین روش برای تشخیص زودرس این بیماری است.

کد مطلب 1801754

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