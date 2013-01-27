تاثیر تغییرات اقلیمی بر اقتصاد کشورهای عضو اپک

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی مطلبی امروز یکشنبه در کنفرانس ملی تغییر اقلیم و اثر آن بر آینده شیلات که با حضور جمعی از مسئولان و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی و شیلات برگزار شد، گرم شدن زمین در بروز پدیده خشکسالی در بخش شیلات را بسیار موثر دانست و تصریح کرد: با توجه به محدودیت بارندگی در ایران و بروز خشکسالی، ما با خشک شدن دریاچه هامون و دریاچه ارومیه مواجه هستیم.

رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلات، اظهار داشت: تغییرات اقلیمی عاملی تاثیرگذار بر روی ذخایر، مرجان ها و صدف ها ، از بین رفتن برخی از آبزیان و کاهش آب های زیرزمینی است. افزایش گازهای مضر، طوفان گونو، افزایش عروس دریایی و کشند قرمز از آثار تغییرات اقلیمی است.

مطلبی با اشاره به کاهش میزان اکسیژن و تاثیرات بر زندگی آبزیان، گفت: در مواردی عدم وجود اکسیژن باعث شده که آبزیان حتی تا عمق 20 متری از داشتن اکسیژن محروم باشند که این عامل تهدید بزرگی برای آبزیان است.

وی با بیان اینکه تغییرات جوی باعث سرد و گرم شدن آبها و باعث بروز و شیوع بیماری های ویروسی میان آبزیان می شود، اظهار داشت: فقر غذایی باعث می شود که مقاومت آبزیان تحت تاثیر قرار گیرد و بیماری های ویروسی و باکتری ها موقعیت بروز پیدا کنند.

رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلات، بار دیگر کاهش اکسیژن را تهدید جدی برای حیات آبزیان عنوان کرد و در رابطه با میزان خسارت های ناشی از تغییرات اقلیمی، افزود: در این رابطه برآوردی صورت نگرفته است و برگزاری این کنفرانس برای آن است که به مسئولان اعلام کنیم که تغییرات اقلیمی تاثیرات و مشکلاتی را به وجود آورده است؛ راهکارهای کنترل و مقابله چه می توانند باشند و مسئولان در این رابطه چه برنامه ریزی های جدی و جامعی باید داشته باشند.

مطلبی با اشاره به وجود گونه ای ماهی به نام تیلاپیا که می تواند خشکی و شوری خاک را با قدرت بالایی تحمل و رشد کند، تصریح کرد: توجه به رشد اینگونه می تواند به صنعت آبزی پروری را کمک کند و از بروز بحران در این بخش پیشگیری کند.

پرورش گونه‌های جدید ماهی در کشور

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به پرورش گونه های جدید ماهی در استان های کشور، ادامه داد: در استان هایی همچون سمنان، تهران، البرز، خوزستان، کرمان و مرکزی پرورش و رشد گونه های جدید به صورت انبوه در دستور کار است که مطالعات زیستی محیطی استان ها درحال انجام است. مطالعات مربوط به تهران به پایان رسیده است و از سال آینده امیدواریم بتوانیم توسعه آبزی پروری ماهی های تیلاپی را داشته باشیم.

این مقام مسئول در موسسه تحقیقات شیلات، با اشاره به بهره وری 20 تن در هر هکتار از ماهی های تیلاپی در یزد، در رابطه با وضعیت کفال خاکستری، اظهار داشت: تحقیقات بر روی اینگونه از ماهی ها نیز امسال به پایان می رسد.

مطلبی با بیان اینکه تغییری در وضعیت ماهیان خاوریاری رخ نداده است، اظهار داشت: با توجه به هماهنگی های صورت گرفته تولیدات و صید تجاری ماهیان خاویاری به مدت 5 سال متوقف است اما پرورش ماهیان خاوریاری همچنان مطرح است و به سرعت بحث بازسازی ذخایر آغاز خواهد شد.

همچنین مصطفی جعفری؛ رئیس بخش جنگل و سرمؤلف ارزیابی جهانی تغییر اقلیم، چالش های اقلیمی را در وضعیت شیلات موثر اعلام کرد و گفت: میزان و غلظت گازها بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌ شده تا سال 2100 به جایی می‌رسد که از حد کنترل خارج می‌شود.

وی با اشاره به تاثیرات اقتصادی تغییرات اقلیمی، تصریح کرد: تغییرات اقلیمی بر وضعیت اقتصادی کشورهای عضو اپک و خاورمیانه تاثیرگذاشته و باعث کاهش 13 تا 25 درصدی درآمدهای این کشورها می شود.

رئیس بخش جنگل و سرمولف ارزیابی جهانی تغییر اقلیم با بیان اینکه تغییر وضعیت گرمی و سردی آبها بر روی میزان تولیدات آبزیان تاثیر گذاشته است، تصریح کرد: آب های سرد با تاثیرپذیری منفی و آب های گرم با افزایش تولید مواجه بوده اند.

جعفری با اشاره به افزایش و انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از فعالیت های بشری و به تبع آن افزایش دما، ادامه داد: مطالعات در ایران و خاورمیانه نشان می دهد که تغییرات معناداری در نزولات جوی رخ داده است به گونه ای که افزایش دما، کاهش شب ها و روزهای سرد، افزایش شب ها و روزهای گرم ، تغییر در زمان و میزان نزولات از نتایج این تغییرات است.

اختصاص 1.5 میلیاردتومان برای توسعه بانک ژن آبزیان

در حاشیه این کنفرانس احمد غرقی؛ مدیر گروه ژنتیکی مولکولی آبزیان موسسه تحقیقات شیلات در جمع خبرنگاران گفت: به منظور حفاظ ذخایر آبزی در شرایط سخت، موسسه تحقیقات اقدام به راه اندازی بانک ژن اقتصادی برای آبزیان در مناطق مختلف کشور کرده است.

وی با اشاره به حمایت های ریاست جمهوری و اختصاص یک میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار برای اجرای پروژه های مربوط به این بانک، تصریح کرد: این اعتبار یکسال و نیم پیش برای این بخش تعیین شده است.

مدیر گروه ژنتیکی مولکولی آبزیان موسسه تحقیقات شیلات، با بیان اینکه حفظ گونه های آبزی جزء اولویت های وزارت جهاد کشاورزی است، ادامه داد: در خلیج فارس و دریای عمان بیش از 900 گونه آبزی اقتصادی داریم که برای حفظ ذخایر آبی اقدام به تاسیس بانک اقتصادی آبزیان اقتصادی در دریای عمان کردیم.

غرقی با اشاره به فعالیت بانک ژن ماهیان استخوانی و خاوریاری در شمال کشور و میگو در بوشهر، خاطرنشان کرد: در حال حاضر در دریاچه ارومیه جلبکی وجود دارد که می توانیم از این جلبک ها در بخش صنعت و تهیه کرم برای پوست استفاده کنیم و ما نگران از بین رفتن این جلبک هستیم.

وی با اشاره به ایجاد بانک ژن برای 17 گونه از آرتمیا که بومی آسیای جنوب غربی هستند، تصریح کرد: برای محافظت از آرتمیای بومی کشور نیز بانک ژن این گونه نیز راه اندازی شده است.