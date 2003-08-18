امسال با متني از "چرمشير" به استقبال جشنواره مي روم

آروند دشت آراي سرپرست گروه " ويرگول" در گفت و گو با خبرنگار هنري " مهر " با بيان خبر فوق درباره سبك اجرايي اين دو اثر گفت: در صورت پذيرفته شدن هر كدام از اين متون ، تصميم دارم بارديگر از تمام امكانات و آگاهي هاي گروه در جهت يك اجراي تر كيبي بهره بگيرم .

وي افزود : متن " كيفيت تكوين فعل خداوند " اثري است كه چرمشيربراساس شكل كار گروهي ما نوشته است ومي توان آن را به عنوان يكي از عجيب ترين نمايش نامه هايي دانست كه چرمشير نوشته است زيرا اين اثر اصلا ساختار نماشنامه اي ندارد و بيشترفضايي شعر گونه دارد.

دشت آراي درباره اجراي نمايش " هشتمين خوان " گفت: اجراي ( performance art) اين نمايش در گالري " طراحان آزاد " از 22 تا 27 شهريور و 29تا 3 مهر از ساعت 16 تا 20 دراين گالري خواهد بود و اجراي صحنه آن در تالار سايه تئاتر شهر پس از جشنواره آييني سنتي ، آبان ماه جاري است .

وي درباره اجراي "هشتمين خوان " در گالري طراحان آزاد توضيح داد: اين اجرايي بداهه به اسم نمايش " هشتمين خوان" است نه بر اساس آن . در اين اجرا ما با استفاده از زير تم هاي نمايش كه درمتن اثر نهفته است به بهره گيري از نقاشي ، موسيقي ، گرافيك ، مجسمه سازي و حركات فرم به فضا سازي مي پردازيم به عنوان مثال تم بلا در اين نمايش را ما با نقاشي از رستم و استفاده از ديگر عوامل ذكر شده با مفهوم اين تم به نمايش مي گذاريم.