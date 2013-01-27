به گزارش خبرنگار مهر، حنیف عمران زاده در حاشیه تمرین عصر امروز استقلال در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: انتظار این بازی را از پرسپولیس نداشتیم. آنها با توجه به اینکه در رده یازدهم جدول بودند و هیچ شانسی نیز برای قهرمانی نداشتند تنها می خواستند با شکست ما در این دیدار اعاده حیثیت کنند اما به این مهم هم دست پیدا نکردند.

عمران زاده در ادامه و در خصوص اینکه پرسپولیسی‌ها اعتقاد داشتند استقلال با شانس و داوری از این شکست گریخت گفت: این نظر پرسپولیسی‌هاست اما همان طور که برهانی نیز قبلا گفته بود تیم یازدهم جدول به هر دری می زند تا شکست‌های زیاد خود را توجیه کند.

وی ادامه داد: آنها یادشان رفته که چهار دربی پشت سر هم از ما شکست خورده اند و حالا برای یک پنالتی که خیلی از کارشناسان داوری آن را پنالتی ندانسته اند این قدر کری می خوانند.

حنیف عمران زاده در پایان اظهار امیدواری کرد: امیدوار هستم در فینال جام حذفی دوباره با یکدیگر روبرو شویم و آن موقع به آنها نشان خواهیم داد که کری خواندن یعنی چه.

هفتاد و ششمین دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته بیست و سوم دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر در شرایطی عصر جمعه با تساوی به پایان رسید که بازیکنان میلیاردی دو تیم نتوانستند یکصد هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه و میلیون‌ها بیننده را راضی کنند.