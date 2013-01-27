  1. ورزش
۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۱۳

حنیف عمران زاده:

پرسپولیسی‌ها حق کری خواندن ندارند!

پرسپولیسی‌ها حق کری خواندن ندارند!

مدافع تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه تیمی که چهار دربی را به استقلال باخته حق کری خواندن ندارد، گفت: قریب به اتفاق کارشناسان پنالتی مورد نظر پرسپولیس را مردود دانسته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حنیف عمران زاده در حاشیه تمرین عصر امروز استقلال در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: انتظار این بازی را از پرسپولیس نداشتیم. آنها با توجه به اینکه در رده یازدهم جدول بودند و هیچ شانسی نیز برای قهرمانی نداشتند تنها می خواستند با شکست ما در این دیدار اعاده حیثیت کنند اما به این مهم هم دست پیدا نکردند.

عمران زاده در ادامه و در خصوص اینکه پرسپولیسی‌ها اعتقاد داشتند استقلال با شانس و داوری از این شکست گریخت گفت: این نظر پرسپولیسی‌هاست اما همان طور که برهانی نیز قبلا گفته بود تیم یازدهم جدول به هر دری می زند تا شکست‌های زیاد خود را توجیه کند.

وی ادامه داد: آنها یادشان رفته که چهار دربی پشت سر هم از ما شکست خورده اند و حالا برای یک پنالتی که خیلی از کارشناسان داوری آن را پنالتی ندانسته اند این قدر کری می خوانند.

حنیف عمران زاده در پایان اظهار امیدواری کرد: امیدوار هستم در فینال جام حذفی دوباره با یکدیگر روبرو شویم و آن موقع به آنها نشان خواهیم داد که کری خواندن یعنی چه.

هفتاد و ششمین دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته بیست و سوم دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر در شرایطی عصر جمعه با تساوی به پایان رسید که بازیکنان میلیاردی دو تیم نتوانستند یکصد هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه و میلیون‌ها بیننده را راضی کنند.

کد مطلب 1801821

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