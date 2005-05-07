دانش آموزان استثنايي قرباني سياست تجميع سازمان مديريت شده اند// اعتبارات مدارس استثنايي در جاي ديگري خرج مي شود

دكتر مجيد قدمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" اظهار داشت: قبل از اجراي اين طرح در وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش استثنايي روند خوبي براي ارايه خدمات مطلوب به دانش آموزان تحت پوشش اين سازمان در پيش گرفته و آمارها و عملكرد گواه اين واقعيت است كه سازمان آموزش و پرورش استثنايي موفق بوده است.

وي افزود: قبل از سال 81 تمام مدارس آموزش استثنايي زير نظر مستقيم سازمان بودند و از همين رو بيش از 90 درصد مشكلات آموزشي در اين بخش حل شده بود.

قدمي در عين حال گفت: متاسفانه بعد از اجراي سياست تجميع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در وزارت آموزش و پرورش، يك نوع نگرش بخشي از سوي استانها به آموزش استثنايي حاصل شد كه طي دو سال گذشته مجددا شاهد افت كمي و كيفي در آموزش استثنايي هستيم.

رييس سازمان آموزش استثنايي وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اخبار مستندي كه از استانها شنيده مي شود، افزود: در حال حاضر شرايط مطلوبي در برخي از استانهاي كشور وجود ندارد، به طوري كه 4 سال است هيچ پروژه اي در زمينه گسترش فضاهاي آموزشي براي دانش آموزان استثنايي اجرا نمي شود.

وي استان قم را از جمله مناطقي دانست كه با مشكل فضاي آموزشي براي دانش آموزان استثنايي مواجه است ، به طوري كه حدود 9 مدرسه موجود در اين استان به صورت دو شيفيت اداره مي شوند.

قدمي سياست اجراي تجميع سازمانها را نوعي ظلم به آموزش استثنايي عنوان كرد و گفت: سازمان آموزش استثنايي فقط يك ستاد است كه ديگر نمي تواند بر نحوه تخصيص اعتبارات و بودجه مورد نظر براي اين بخش از سوي سازمان هاي آموزش و پرورش استانها نظارتي داشته باشد.

وي افزود: اين مشكل از ابتدا نيز قابل پيش بيني بود و ما اين مساله را به مسوولان وزارت آموزش و پرورش و سازمان مديريت و برنامه ريزي متذكر شديم.

رييس سازمان آموزش و پرورش استثنايي گفت: در سالهاي گذشته بيش از 50 تا 60 پروژه آموزشي اجرا مي كرديم كه متاسفانه اين رقم با يك سوم كاهش در حال حاضر به كمتر از 20 پروژه رسيده است.



