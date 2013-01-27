97درصد تعهد بانک ملی در پرداخت تسهیلات به مددجویان بهمئی محقق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدی افزود: بانک ملی به عنوان بازوی کمکی و پشتیبان کمیته امداد در اجرای طرحهای خودکفایی خانواده های مددجویان است.

وی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، بیان داشت: کمیته امداد در این راستا به منظور متجلی ساختن شعار سال، اجرای طرحهای اشتغال زایی مددجویان و رساندن آنها به خودکفایی را در برنامه کاری خود قرار داده است.

محمدی بانک ملی را به عنوان همراه و پشتیبان این نهاد دانست و اظهار داشت: بانک ملی به عنوان بازوی کمکی این نهاد در ارائه تسهیلات اشتغال به مددجویان این نهاد است.

مدیر کمیته امداد بهمئی تصریح کرد: ارائه تسهیلات به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد از سوی بانک ملی بسیار راحت و آسان انجام شده، بطوریکه این امر در جامعه مددجویی بازخورد خوبی را در برداشته است.

پرداخت کمک هزینه ازدواج به 96 مددجوی دنایی

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دنا گفت: 96 نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان از کمک هزینه ازدواج و تأمین جهیزیه برخوردار شدند.

مجتبی امینی افزود: یکی از برنامه ها و خدمات کمیته امداد به مددجویان تحت حمایت پرداخت کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان و هدیه به دامادها برای شروع زندگی مشترک است.

وی اظهار داشت: در همین راستا از ابتدای سال جاری تاکنون این مددجویان کمیته امداد که در آستانه ازدواج هستند، جهیزیه و هدیه ازدواج دریافت کرده اند.

امینی ارزش این مقدار جهیزیه و هدیه به دامادها را 616 میلیون ریال عنوان کرد و اظهار داشت: تعداد 116 نفر از مددجویان تحت حمایت در نوبت دریافت جهیزیه و هدیه به داماد قرار دارند.

مدیر کمیته امداد شهرستان دنا افزود: یکی از مهمترین مشکلات ازدواج جوانان دغدغه های مالی است که باید فرهنگ ازدواج آسان و ساده در جامعه ترویج و نهادینه شود تا بستر مناسب برای ازدواج جوانان فراهم و از آسیب های اجتماعی جلوگیری شود.

برگزاری دوره آموزش تعمیر تلفن همراه برای40مددجوی دهدشتی

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه از برگزاری یک دوره کلاس آموزش تعمیر تلفن همراه برای 40 نفر از پسران تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

عنایت رحیمی نیا گفت: افزایش توانمندیهای اقتصادی خانواده ها از اهمیت بالایی برخوردار است و مددجویان و فرزندان آنان با فراگیری فنون روز و آموزش های لازم ضمن پرکردن اوقات فراغت خود می توانند در زمینه اشتغال زایی و کمک به اقتصاد خانواده ها درکنار دیگر اعضای خانواده سهیم باشند.

وی بیان داشت: آنچه امروز برای خانواده ها مهم است بحث توانمند سازی و ایجاد شغل مناسب برای مددجویان تحت حمایت است که این مهم با ایجاد کارگاههای آموزشی در شهرها و روستاهای توابع شهرستان در رشته های مختلف مهیا می شود.

رحیمی نیا افزود: در همین راستا کلاسهای آموزش تعمیر تلفن همراه با اعتباری بالغ بر 17میلیون و 420 هزار ریال برگزار شد.

وی یادآور شد: شرکت کنندگان در این دوره در صورت موفقیت گواهینامه رسمی از فنی حرفه ای دریافت می کنند.

برگزاری کلاسهای آموزش آسیب شناسی اجتماعی برای100دانش آموز مددجوی چرامی

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان چرام گفت: کلاسهای آموزش آسیب شناسی برای 100نفر از دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان برگزار شد.

علی حسن مظاهری هزینه برگزاری این دوره های آموزشی را مبلغ 65 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: ارائه خدمات فرهنگی به فرزندان مددجویان یکی از بهترین برنامه های کمیته امداد در راستای خدمت رسانی به آنها است.

وی با اشاره به اینکه تعداد954 دانش آموز و دانشجو تحت حمایت کمیته امداد شهرستان چرام هستند، اظهار داشت: یکی ازمسائل مهمی که کمیته امداد در بحث فرهنگی به صورت جدی دنبال می کند علاه بر رسیدگی به وضعیت تحصیل دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت و ارائه کمک هزینه های تحصیلی به آنان، آموزش آنها در زمینه های مختلف برای ورود به زندگی اجتماعی است.

مظاهری تصریح کرد: در همین راستا کمیته امداد شهرستان برای رفع مشکلات دانش آموزان و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی آنان اقدام به برگزاری یک دوره آموزشی کرد.

وی ضرورت بر تحکیم و صیانت از نهاد خانواده و تقویت اصل خانواده محوری در جامعه، نظام آموزشی تربیتی خانواده و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی را از جمله مسائل آموزشی در این دوره ها عنوان کرد.

مدیر کمیته امداد چرام یادآورشد: نیازهای اساسی، آسیبها و مشکلات روحی و مادی خانواده ها شناسایی و با برنامه ریزی های متنوع کمک های لازم برای رفع آنها به عمل می آید.