به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیونهای 4 کی که وضوح تصاویر آنها چهار برابر وضوح تصویر تلویزیونهای اچ دی کنونی است، در حال حاضر توسط تولید کنندگان ژاپنی چون سونی، پاناسونیک و شارپ و حتی تولید کنندگان خارج از ژاپن از جمله ال جی الکترونیک از کره جنوبی تولید و وارد بازار فروش شده است.

چندی پیش به دنبال تصویب جمعی هیأت انجمن الکترونیکی مصرف کننده، نام جدید تلویزیونهایی که تصاویری با کیفیت 4 کی پخش می کنند آلترا اچ دی (Ultra HD) انتخاب شد.

وزارت امور داخلی و ارتباطات ژاپن پیشتر اعلام کرده بود که سرویس پخش برنامه های تلویزیونی 4 کی را در سال 2016 آغاز می کند.

اما اکنون این تاریخ تا ژوئیه 2014 جلو افتاد، درست زمانی که بازی نهایی جام جهانی فوتبال قرار است در برزیل برگزار شود.

در ژاپن ساخت تلویزیونهای آلترا اچ دی درحال پیشرفت است و وزارت امور داخلی و ارتباطات به همین دلیل تاریخ پخش برنامه های مناسب با این تلویزیونها را دو سال از برنامه جلوتر اعلام کرده است.

از آنجا که هنوز منبع خوبی برای برنامه سازی این تلویزیونها وجود ندارد و تعداد رقمهای درنظر گرفته شده برای قیمت این دستگاه هنوز به قدری قابل توجه است که مصرف کننده می تواند به سادگی به آن " نه " بگوید، تقاضا برای خرید این تلویزیونها به شدت پایین است و از زمان معرفی آنها تاکنون توجه چندانی از سوی مصرف کننده به آنها نشده است.

از سوی دیگر از فاصله های عادی نمی توان تمایز میان پیکسلهای اضافی این تلویزیونها را از تلویزیونهای 55 یا 60 اینچی تشخص داد.

وضوح 4 کی تصویری معادل 3840 در 2160 پیکسل ( 8.3 مگاپیکسل) ارائه می کند اما برخی دیگر از این تلویزیونها تصاویر 7680 در 4320 پیکسلی ( 33.2 مگاپیکسل) ارائه می کنند و هر دوی آنها مصرف کننده را هدف گرفته اند.

تلویزیونهای آلترا اچ دی 4 کی دو برابر از نظر وضوح افقی و عموی تلویزیونهای 1080 اچ دی و چهاربرابر پیکسل بیشتر دارد.