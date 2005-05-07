معلمان با احكام جديد از راه مي رسند // اولويتهاي استخدام بر اساس مدرك يا كارآمدي؟

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، سرانجام تجمعات معلمان در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش و مجلس شوراي اسلامي نتيجه داد و نمايندگان مجاب شدند قبل از پايان سال 83 مصوبه استخدام 40 هزار نيروي حق التدريس را صادر كنند تا وزارت آموزش و پرورش مكلف شود از ابتداي امسال نسبت به جذب كساني كه حائز شرايط لازم هستند، اقدام كند.

بر اساس آنچه در طرح مصوب آمده ، معلماني كه چهارسال سابقه و ابلاغ از آموزش و پرورش دارند در اولويت اول، معلماني كه داراي سه سال سابقه و كارنامه شركت در آزمون استخدام ادواري دارند در اولويت دوم و سرانجام معلماني كه سه سال سابقه دارند، اما در آزمون ادوري شركت نكرده اند با گذراندن يك امتحان تخصصي به عنوان اولويت سوم مصوبه استخدام 40 هزار نيروي حق التدريس محسوب مي شوند...

در حال حاضر 44 هزار و يك نفر معلم زن و مرد حق التدريس در سراسر كشور واجد شرايط استخدام رسمي منطبق با مصوبه مذكور هستند كه از اين تعداد 18 هزار و 886 معلم زن با مدرك ليسانس و بالاتر( البته عنوان نشده چه تعداد از آنها مدرك بالاتر از ليسانس دارند!) و 4 سال سابقه تدريس مداوم ، سه هزار و 81 معلم مرد با همين مدرك و ميزان سابقه تدريس، سه هزار و 971 معلم زن با مدرك فوق ديپلم و 4 سال سابقه، 739 معلم مرد با مدرك ديپلم و 4 سال سابقه حق التدريس، يكهزار و 452 معلم زن با مدرك ديپلم و 4 سال سابقه و در آخر دوهزار 887 معلم مرد ديپلمه با 4 سال سابقه تدريس و در مجموع 29 هزار و 564 معلم زن و مرد حق التدريس با 4 سال سابقه حق التدريس و مدرك ليسانس و بالاتر، مدارك استخدامي خود را به وزارت آموزش و پرورش ارسال كرده اند.

همچنين 2839 معلم زن با مدرك ليسانس و بالاتر و سه سال سابقه همراه با كارنامه آزمون ادواري، 579 معلم مرد با همين مدرك و سابقه ، 765 معلم زن و 241 معلم مرد با مدرك فوق ديپلم و سه سال سابقه به همراه كارنامه آزمون ادواري و 8 معلم زن و 6 معلم مرد با مدرك ديپلم و شرايط مشابه عنوان شده ، جمعا 4438 معلم زن و مرد مدارك خود را ارسال و در حال حاضر اسامي آنها براي استفاده از مصوبه استخدام درج شده است.

اما تعداد معلماني كه با سه سال سابقه تدريس مي بايست ضمن گذراندن يك آزمون تخصصي و دريافت نمره قبولي به استخدام رسمي آموزش و پرورش دربيايند 9999 نفر است كه 4397 معلم زن و 1192 معلم مرد با مدرك ليسانس و بالاتر، 1548 معلم زن و 405 معلم مرد با مدرك فوق ديپلم و 842 معلم زن به همراه 1615 معلم مرد با دارا بودن مدرك ديپلم هستند. از اين جمع تقريبا 10 هزار نفري فقط 4هزار نفر جذب مي شوند و مابقي بايد طبق شرايط قبلي به تدريس بپردازند.

در عين حال وزارت آموزش و پرورش تعداد يكهزار معلم نهضت سوادآموزي و يكهزار مربي مهد كودك را شامل مصوبه استخدام اعلام كرده و مي بايست نسبت به جذب آنها اقدام كند...

گفته مي شود وزارت آموزش و پرورش در خصوص عدم جذب معلماني كه داراي سوابق تحصيلي زياد بوده اند اما شامل اين مصوبه نمي شوند، عنوان مي دارد اين قبيل معلم ها كه طي چند هفته گذشته مدام در مقابل وزارتخانه يا ساختمان مجلس تجمع مي كنند، در حال حاضر از نظام آموزش و پرورش دور بوده و تقريبا با درس و مدرسه غريبه اند!!

لذا با توجه به رسالت خطير آموزش و پرورش كه تعليم و تربيت فرزندان و آينده سازان مملكت است، نمي توان افرادي را سر كلاس درس فرستاد كه تا ديروز بازاري، خانه دار، مكانيك يا شاغل در بخش هاي ديگري بوده اند. هر چند كه گفته مي شود آنها سوابق چند ساله تدريس دارند. اما اين دليل نمي شود اجازه بدهيم آنها به فرزندان ما درس بدهند، در حالي كه خود نيازمند آموزش و تعليم هستند.

اما سئوالي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا مي توان مدعي شد كساني كه در حال حاضر مشغول تعليم و تربيت دانش آموزان كشور هستند، از تخصص و تجربه كافي براي تدريس برخوردارند. اگر اينگونه است پس چرا همه ساله شاهد افت تحصيلي تعداد زيادي از دانش آموزان و تكرار پايه تحصيلي در مقاطع مختلف هستيم.

به طوري كه يك مقام مسئول در آموزش و پرورش علي رغم تاكيد وزير مبني بر عدم افت تحصيلي دانش آموزان معتقد است همچنان شاهد تكرار پايه تحصيلي درمقاطع مختلف تحصيلي هستيم. به طور مثال گفته مي شود وضعيت افت تحصيلي در مقطع ابتدايي حدود چهار درصد است اما وقتي اين درصد به صورت عدد يا تعداد دانش آموز نشان داده شود، به طور حتم رقم قابل توجهي از دانش آموزان دوره ابتدايي را در بر مي گيرد. لذا از اين جهت ارقام مذكور مي تواند براي جامعه نگران كننده باشد.

بر اساس مدارك ارسالي ، فقط 3081 معلم مرد مدرك ليسانس و بالاتر دارند، در حالي كه بيشترين افت تحصيلي مربوط به پسران دانش آموز به ويژه در مقطع راهنمايي و متوسطه است.

به گفته يك كارشناس تعليم و تربيت 63 درصد افت تحصيلي دانش آموزان به دليل عدم تسلط معلمان بر دروس و ناتواني آنان در انتقال مطالب اتفاق مي افتد. ضمن اينكه گفته مي شود هر سال بيش از10درصد دانش آموزان مردود مي شوند كه مردودي آنها بيانگر اين واقعيت است كه نظام آموزشي كشور نتوانسته از منابع اختصاص يافته به امر آموزش و پرورش استفاده بهينه را داشته باشد...

از سوي ديگر گفته مي شود معلمان حق التدريس براي اينكه بتوانند نظر مساعد مديران مدارس را براي گرفتن ساعات تدريس بيشتر جلب كنند، با تلاش و كوشش بيشتري به امر آموزش بچه ها مي پردازند. اما با فراهم شدن شرايط استخدام رسمي آنها در وزارت آموزش و پرورش، ديگر آن ميل و اشتياق تا حدودي فروكش كرده و نوعي سستي در امر تعليم و تربيت بچه ها به وجود مي آيد.

بنابراين اگر بخواهيم به گفته هاي مسئولان آموزش و پرورش مبني بر عدم جذب نيروهاي حق التدريس دور افتاده از تدريس استناد كنيم، پس چگونه خواهند توانست افت تحصيلي دانش آموزان را كاهش داده و بر كيفيت آموزش بيفزايند. آيا 40 هزار نيروي جديد به محض دريافت احكام خود و مطمئن شدن از ماندن در مجموعه وزارت آموزش و پرورش، بر سعي و تلاش خود خواهند افزود و سطح تحصيلي ميليونها دانش آموز را ارتقاء خواهند بخشيد!

آنچه مسلم است وضعيت نظام آموزشي كشور با استخدام معلم دچار تغيير و تحول نخواهد شد، بلكه بايستي ساز و كار و ابزار و ادوات جديدي از سوي مديريتي كه خود نيازمند تغيير و تحول است ، به كار گرفته شود.



