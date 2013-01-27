همایش شرکای ماندگار بانک مهر اقتصاد در اهواز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش شرکای ماندگار بانک اقتصاد مهر استان خوزستان صبح یکشنبه با حضور سرمایه گذاران و مشتریان این بانک در اهواز برگزار شد.

ارتقاء جایگاه مشتریان، شناسایی و درک دقیق از انتظارات مشتریان ، تلاش برای جلب رضایت آنها و ایجاد زمینه برای معرفی خدمات بانک مهمترین اهداف برگزاری این همایش عنوان شده است.

بانک اقتصاد مهر با بیش از 800 شعبه در سراسر کشور در استان خوزستان دارای 41 شعبه و در اهواز دارای 16 شعبه است.

سالانه بیش از 800 هزار فقره تسهیلات به رقم 20 هزار میلیارد تومان به مشتریان این بانک پرداخت می شود.

همایش شرکای ماندگار بانک مهر اقتصاد استان خوزستان برای نخستین بار در اهواز با حضور مسئولان استانی و کشوری در اهواز برگزار شده است که در این همایش بر ضرورت بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا تاکید شد.