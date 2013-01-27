27 فیلم در جشنواره بین المللی فجر در همدان به نمایش درخواهد آمد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو بیات ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در هر سانس 350 نفر در مجتمع شهید آوینی و 140 نفر در سینما قدس همدان به تماشای فیلم های جشنواره می نشینند.

وی با بیان اینکه سال 88 آخرین سالی بود که در استان همدان جشنواره فیلم فجر برگزار شد، گفت: این جشنواره در عرصه های مختلف فرهنگی تاثیرگذار است.

بیات عنوان داشت: 12 فیلم از موسسه سودای سیمرغ و 15 فیلم از نگاه نو در این ایم در همدان نمایش داده می شود.

بیات گفت: در ایام برپایی جشنواره فیلم فجر نمایشگاه های مختلفی از جمله نمایشگاه عکس و کتاب در شهر همدان دایر می شود.

وی در ادامه به برنامه های دهه فجر استان همدان اشاره کرد و گفت: شعار و سیاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، اجرای برنامه ها با محوریت ایجاد نشاط و شادی است.

وی ادامه داد: با توجه به تقارن این ایام با میلاد پیامبر (ص) و با توجه به توهین هایی که اخیرا از سوی کفار به شخصیت ایشان صورت گرفته، رسالت اصلی اجرای هر چه بهتر جشن میلاد پیامبر(ص) است.

بیات اظهار داشت: از جمله برنامه های دهه فجر می توان به برگزاری انواع جنگ های شادی در تمام سالن های اداره ارشاد در همدان، برگزاری برنامه های فرهنگی در کانون مساجد استان و برگزاری نمایشگاه عکس و کتاب و مطبوعات در تمام مجتمع های فرهنگی در سطح استان همدان اشاره کرد.

بیات گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و حجم تحریم ها بسیاری از اعتبارات برای اجرا و یا اتمام پروژه ها تامین نشده و در ایام دهه فجر به جز افتتاح خانه دیجیتال همدان و یک کتابخانه، طرح دیگری افتتاح نمی شود.

وی با بیان اینکه استان همدان توانایی و آمادگی برگزاری جشنواره مطبو عات در سطح ملی را دارد، تاکید کرد: تا پایان امسال انتخابات خانه مطبوعات استان همدان انجام خواهد شد.