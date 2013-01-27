27 فیلم در سی و یکمین جشنواره فجر اصفهان حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی تمنایی ظهر یکشنبه در نشست خبری سی و یکمین جشنواره فیلم فجر در اصفهان بیان داشت: اهداف برگزاری این جشنواره ایجاد فضای شور و نشاط فرهنگی در استان، آشنایی عام مردم با سینما و بروز کردن اطلاعات مخاطبان سینما، کم کردن هزینه هنرمندان و مردم برای دیدن فیلم های جشنواره بوده است.

وی افزود: این جشنواره در اصفهان 14 تا 23 بهمن‎ماه در اصفهان برگزار می‎شود، روز 24 اختتامیه جشنواره استو امسال فیلم‎ها به صورت دیجیتال است و سینما سپاهان، ساحل و خانواده به استقبال جشنواره می‎روند.

معاون سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اصفهان و قائم مقام دبیر جشنواره فجر در اصفهان گفت: با رایزن‎‎های انجام شده 3 سینمای قدس 1 و قدس 2 و ایران نیز دیجیتال می‎شوند تا اصفهان پس از پایتخت بیشترین سینماهای دیجیتال را داشته باشد.

وی افزود: 27 فیلم در جشنواره فجر امسال در اصفهان حضور داد که 10 فیلم در بخش سودای فیلم، 8 فیلم در بخش نگاه نو و 9 فیلم در بخش آئینه سینمای ایران به نمایش گذاشته می‎شود.

معاون سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اصفهان از فیلم‎های بخش سوادی سیمرغ که در اصفهان، اکران می‎شوند نام برد و عنوان کرد: "عقاب صحرا" به کارگردانی مهرداد خوشوقت، "فرزند چهارم" به کارگردانی وحید موسائیان، "ترنج" به کارگردانی مجتبی راعی، "برلین ۷- "به کارگردانی رامتین لوافی و تهیه کنندگی سیامک پور شریف ،"آفتاب، مهتاب، زمین" به کارگردانی علی قوی تن در اصفهان اکران می‎شوند.

وی ادامه داد: "استرداد" به کارگردانی علی غفاری و تهیه کنندگی محسن آقا علی اکبری- بنیاد سینمایی فارابی ،"بشارت به یک شهروند هزاره سوم" به کارگردانی محمد هادی کریمی و تهیه کنندگی علی لدنی ،"گهواره ای برای مادر" به کارگردانی پناه برخدا رضایی و "هیس دختر‎ها فریاد نمی زنند" به کارگردانی پوران درخشنده و تهیه کنندگی پوران درخشنده سایر یلم‎های هستند که در بخش سودای سیمرغ اکران می‎شوند.

تمنایی ادامه داد: 50 درصد فیلم‎ها از طریق گیشه ای است، که امسال برخلاف سال های گذشته نتوانستیم که فیلم ها را به تخفیف و یا رایگان در اختیار بگیریم.

وی گفت: سانس سینماهای برگزار کننده در ساعت 16، 18 و 20 بعداظهر است و مبلغ فروش بلیط هم طبق روال سینما است و سایر سینماها نیز در ایام جشنواره نیم بها هستند.

قائم‌مقام دبیر جشنواره فیلم فجر از داوران آثار سودای سیمرغ در اصفهان نام برد و عنوان کرد: امیر هوشنگ جمشیدیان، سید محمد طباطبایی، آرش رنجبر، مجید صدیقی و پژمان قاری در یک کمیته به ریاست پژمان قاری فیلم‌های جشنواره را داوری خواهند کرد.