27 فیلم در سی و یکمین جشنواره فجر اصفهان حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی تمنایی ظهر یکشنبه در نشست خبری سی و یکمین جشنواره فیلم فجر در اصفهان بیان داشت: اهداف برگزاری این جشنواره ایجاد فضای شور و نشاط فرهنگی در استان، آشنایی عام مردم با سینما و بروز کردن اطلاعات مخاطبان سینما، کم کردن هزینه هنرمندان و مردم برای دیدن فیلم های جشنواره بوده است.
وی افزود: این جشنواره در اصفهان 14 تا 23 بهمنماه در اصفهان برگزار میشود، روز 24 اختتامیه جشنواره استو امسال فیلمها به صورت دیجیتال است و سینما سپاهان، ساحل و خانواده به استقبال جشنواره میروند.
معاون سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اصفهان و قائم مقام دبیر جشنواره فجر در اصفهان گفت: با رایزنهای انجام شده 3 سینمای قدس 1 و قدس 2 و ایران نیز دیجیتال میشوند تا اصفهان پس از پایتخت بیشترین سینماهای دیجیتال را داشته باشد.
وی افزود: 27 فیلم در جشنواره فجر امسال در اصفهان حضور داد که 10 فیلم در بخش سودای فیلم، 8 فیلم در بخش نگاه نو و 9 فیلم در بخش آئینه سینمای ایران به نمایش گذاشته میشود.
معاون سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اصفهان از فیلمهای بخش سوادی سیمرغ که در اصفهان، اکران میشوند نام برد و عنوان کرد: "عقاب صحرا" به کارگردانی مهرداد خوشوقت، "فرزند چهارم" به کارگردانی وحید موسائیان، "ترنج" به کارگردانی مجتبی راعی، "برلین ۷- "به کارگردانی رامتین لوافی و تهیه کنندگی سیامک پور شریف ،"آفتاب، مهتاب، زمین" به کارگردانی علی قوی تن در اصفهان اکران میشوند.
وی ادامه داد: "استرداد" به کارگردانی علی غفاری و تهیه کنندگی محسن آقا علی اکبری- بنیاد سینمایی فارابی ،"بشارت به یک شهروند هزاره سوم" به کارگردانی محمد هادی کریمی و تهیه کنندگی علی لدنی ،"گهواره ای برای مادر" به کارگردانی پناه برخدا رضایی و "هیس دخترها فریاد نمی زنند" به کارگردانی پوران درخشنده و تهیه کنندگی پوران درخشنده سایر یلمهای هستند که در بخش سودای سیمرغ اکران میشوند.
تمنایی ادامه داد: 50 درصد فیلمها از طریق گیشه ای است، که امسال برخلاف سال های گذشته نتوانستیم که فیلم ها را به تخفیف و یا رایگان در اختیار بگیریم.
وی گفت: سانس سینماهای برگزار کننده در ساعت 16، 18 و 20 بعداظهر است و مبلغ فروش بلیط هم طبق روال سینما است و سایر سینماها نیز در ایام جشنواره نیم بها هستند.
قائممقام دبیر جشنواره فیلم فجر از داوران آثار سودای سیمرغ در اصفهان نام برد و عنوان کرد: امیر هوشنگ جمشیدیان، سید محمد طباطبایی، آرش رنجبر، مجید صدیقی و پژمان قاری در یک کمیته به ریاست پژمان قاری فیلمهای جشنواره را داوری خواهند کرد.
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