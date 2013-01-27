طرح هادی 729 روستا در اردبیل تهیه شد/ ثبت ملی کتاب "روستای کزج"

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حاج علیزاده ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و رسانه های گروهی استان تصریح کرد: هزار و 725 روستای دارای سکنه در استان وجود دارد که اولویت تهیه طرح هادی برای روستاهای بالای 20 خانوار است.

وی تصریح کرد: طرح هادی سند چشم انداز ده ساله یک روستا است که زمینه های توسعه آتی آن را بیان و راهکارهای لازم را ارائه می کند.

مدیر کل بنیاد مسکن استان با یادآوری کسب رتبه سوم کشوری در خصوص تهیه طرح هادی توسط استان اردبیل ادامه داد: در سال جاری تهیه طرح هادی 130 روستا با اعتباری بالغ بر 11 میلیارد ریال شامل پروژه های جدید و نیمه تمام در نظر گرفته شده است.

وی در خصوص اجرای طرح هادی اضافه کرد: در بخش اجرا با توجه به اعتبارات چندین برابری به نسبت تهیه خود طرح آمار کل اجرا شده رقم 331 روستا را نشان می دهد.

طرح هادی در روستاهای گردشگری اجرا می شود

حاج علیزاده با بیان اینکه در این حوزه استان اردبیل جزو پنج استان برتر کشور است، افزود: در سال جاری اجرای طرح هادی برای 129 روستا با اعتباری بالغ بر 71 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

حاج علیزاده با اشاره به اهمیت اجرای طرح هادی در زوستاهای گردشگر پذیر اضافه کرد: اجرای طرح هادی به صورت ویژه در روستاهای هدف گردشگری و یا بافت با ارزش انجام می شود.

وی متذکر شد: به این منظور اعتباری بالغ بر 9 میلیاردو 630 میلیون ریال در نظر گرفته شده که در یک روستا اجرا و در چهار روستای دیگر نیز در شرف تصویب است.

کتاب ملی روستای "کزج" به ثبت رسید

به گفته این مسئول در پی اجرای طرح هادی در روستای هدف گردشگری کزج کتاب ملی کزج با عنوان "روستای کزج" به ثبت رسیده است.

حاج علیزاده با بیان اینکه اجرای طرح هادی در روستاهای هدف گردشگری تاثیر مطلوبی در شناساندن و معرفی این روستاها دارد، اضافه کرد: نام این روستا در لیست روستاهای تاریخی کشور نیز قرار گرفته است.

اولویت استفاده از مصالح بومی در طرح هادی

روستای نمونه گردشگری "کزج" اردبیل

مدیر کل بنیاد مسکن استان با بیان اینکه اجرای طرح هادی در روستای کزج در مراحل پایانی است، تصریح کرد: در روستاهای هدف گردشگری در ابتدا به زیرساختهای خدماتی از جمله آب، برق و گاز توجه می شود.

وی در خصوص مشکلات ایجاد شده در برخی روستاهای هدف اجرای طرح هادی در خصوص عدم هماهنگی دستگاههای خدمات رسان اضافه کرد: به منظور ایجاد هماهنگی در ابتدا از دستگاههای مرتبط استعلام می شود و در صورتی که قرار به ارائه خدمت خاص به عنوان مثال گازرسانی نباشد، بنیاد مسکن طرح خود را با تضمین حل مشکلات احتمالی پس از اجرای طرح سند پیاده می کند.

حاج علیزاده متذکر شد: به منظور کاهش هزینه ها و ماندگاری بیشتر مصالح تلاش شده است در اجرای طرح هادی از مصالح بومی استفاده شود.

وی اضافه کرد: این موضوع هم موجب زیباسازی و هم ماندگاری مصالح ساختمانی شده و در ادامه در صرفه جویی هزینه ها تاثیر گذار است.