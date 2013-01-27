فرهنگ ولایتمداری در بین جوانان ترویج شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام حمیدی در جمع بانوان شاغل مرکز اظهار داشت: جوانان و فرزندان دیار مازندران، از مادرانی پرورش یافته که در محافل و روضه های حسینی و عاشورایی درس ولایتمداری آموختند.

وی افزود: بانوان ومادران دیار علویان با اتکاء به مکتب اسلام و حماسه عاشورایان، همسران و فرزندانی را تقدیم انقلاب و نظام کردند.

سلیحی مدیر امور زنان و خانواده و مشاور اموربانوان و خانواده ریاست سازمان صدا وسیما به نقش زن در رسانه اشاره کرد و گفت: بانوان در رسانه از جمله بازوان توانمند در همه بخش ها هستند که امروزه سلامت کاری و فضای اسلامی ایجاد شدهدر بین خواهران و برادران دراین رسانه مدیون یک نهاد ارزشی برخواسته از مبانی اندیشه های اسلامی این بانوان است.

آملیها 9 میلیارد ریال صدقه دادند



مدیر کمیته امداد امامخمینی (ره) آمل گفت: مردم آمل طی 10 ماه، 9 میلیارد و 909 میلیون و 32 هزار ریال صدقه به نیازمندان کمک کردند.



رمضان علیپور با اشاره به جمعآوری صدقات در این شهرستان اظهار داشت: مردم نوعدوست آمل طی 10 ماه در سالجاری، 9 میلیارد و 909 میلیون و 32 هزار ریال صدقه به نیازمندان کمک کردند.



وی افزود: شهرستان آمل در جمع آوری صدقات از شهرهای شاخص استان مازندران است که مردم نیکاندیش آن در همه زمینهها خیرخواهی و نیت خالص خود را به اثبات رساندند.



توسعه اشتغال در شهرک صنعتی مرزن آباد

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، از توسعه شهرک صنعتی مرزن آباد با هدف توسعه صنعت و اشتغال خبر داد.

عباسعلی وفایی نژاد در بازدید از شهرک صنعتی مرزن آباد چالوس گفت: ایجاد شهرک صنعتی با هدف استقرار سازماندهی شده واحدهای تولیدی و صنعتی و با شرایط اقلیمی هر منطقه و در چارچوب سیاستهای صنعتی استان است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران با بیان سیاستهای کلی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در تسهیل سرمایه گذاری اظهار داشت: واحدهای صنعتی و تولیدی با استفاده از خدمات سازماندهی شده از سوی شرکت ، شامل زیرساختهای آب، برق، گاز، مخابرات، مستثنی بودن از قانون شهرداریها، عدم نیاز به مجوز سایر ارگانها، صدور رایگان پروانه از مزایای ویژه سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی است.

اعطای تسهیلات حمایتی صنوف تولیدی انرژی بر

مرتضی هاشم پور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به اینکه 250 میلیارد تومان به صنوف تولیدی مشمول این طرح در کل کشور پرداخت خواهد شد گفت: سهم مازندران، 17 میلیارد تومان است.

وی افزود: تعداد دو هزار و 800 واحد تولیدی استان با معرفی اتحادیه های صنفی ذی ربط در حال تکمیل پرونده و دریافت تسهیلات مذکور است.

هاشم پور با بیان اینکه تسهیلات مذکور جوابگوی همه نیازهای واحدهای صنفی نیست اظهار امیدواری کرد: در آینده با توجه به افزایش سقف تسهیلات که قابل پیش بینی بوده سایر رسته های صنفی نیز مشمول دریافت این تسهیلات شوند.