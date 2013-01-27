موافقت وزارت علوم با تاسیس 6 واحد جدید دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر پیرو جلسه کمیته هماهنگی شورای گسترش آموزش عالی ویژه دانشگاه آزاد اسلامی و جلسه‌ای که در معاونت آموزشی این وزارتخانه با حضور حسین نادری منش- معاون آموزشی وزارت علوم، ابوالفضل حسنی- مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی، حسین بلندی- معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، خسرو دانشجو- رئیس واحد علوم و تحقیقات تهران و ناصر اقبالی- رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شد، توافقات زیر به عمل آمد:

1- تبدیل تمام واحدهای علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد که مجوز فعالیت نداشته‌اند به پردیس‌های علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد که تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

2- ظرفیت تمام رشته محل‌های جاری دانشگاه در سال 90 و قبل برای سال‌های 91، 92 و 93 حداکثر به میزان پذیرش سال 1390 خواهد بود. بدیهی است دانشگاه آزاد در جهت تعدیل نسبت استاد به دانشجو تلاش وافر خواهد کرد.

3- با توجه به گزارش واصله از سوی دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم با مرکز شهریار دانشگاه آزاد اسلامی پیشنهاد موافقت اصولی به عمل آمد که در شورای گسترش نهایی خواهد شد.

4- با واحدهای دانشگاهی ابوموسی، افغانستان، لبنان، مجازی همچنین مراکز بشاگرد و خسروشهر نیز موافقت اصولی به عمل آمد.

5- واحدها و مراکز دانشگاهی تا فاصله 150 کیلومتری می‌توانند از اعضای هیات علمی یکدیگر برای تصویب رشته استفاده کنند به شرط آنکه فقط در یک واحد دانشگاهی برای تصویب استفاده شود.

6- مقرر شد برای تمام رشته‌های دایر واحدهای دانشگاهی از جمله پردیس‌های علوم و تحقیقات مجوز ادامه فعالیت تا مهرماه 1393 داده شود.( حتی رشته‌های در حال بازنگری علوم انسانی)

7- با عنایت به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 91.8.2 در خصوص ترکیب و وظایف هیات امنای استانی ، دانشگاه آزاد اسلامی بند 2 ماده 1 که رئیس بزرگترین واحد مرکز هر استان به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مربوط تلقی می‌شود بنابراین همه واحدهای آن استان زیرمجموعه دانشگاه آزاد اسلامی استان مربوط هستند و مجوزهای صادر شده برای آن به منزله موافقت برای دانشگاه آزاد اسلامی استان مربوط است.