فناوری قابل اعتمادترین صنعت شد/ نمودار وضعیت 10 صنعت

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس تحقیقات ادلمن تراست بارومتر که صورت سالانه انجام می شود، فناوری باز هم قابل اعتمادترین صنعت شناخته شد.
تأثیر صنعت فناوری بر سایر صنایع
بن بوید رئیس بخش جهانی ادلمن اظهار داشت: شرکتهای فناوری به عنوان یک صنعت مشکلات مصرف کننده را پیش بینی و رفع میکنند. فکر میکنم که در دنیای امروز فناوری مردم را به هم مرتبط میکند و شرکتها برحسب این رخدادها اعتبار میگیرند، اما این رخدادها به صورت مستقل در میان سایر صنایع تأثیرات هالهای دارد.
نتایج تراست بارومتر، یک نظرسنجی سالانه است که از 31 هزار نفر در 26 کشور جهان صورت میگیرد، طی این نظر سنجی اعتماد مردم به نهادها و صنایع بررسی میشود.
فناوری طی هفت سال متوالی قابل اعتمادترین صنعت شناخته شده است
این تحقیقات آنلاین 20 دقیقهای بین 16 اکتبر و 29 نوامبر 2012 توسط شرکت تحقیقاتی ادلمن برلند انجام شده است. این تحقیقات با پاسخگویی 26 هزار نفر انجام و با پاسخ 5800 نفر شخصیت مطلع چون دانش آموختگان دانشگاه که به طور مرتب اخبار را رصد میکنند تکمیل شده است.
درمیان افرادی که به این تحقیقات پاسخ دادهاند، 77 درصد به شرکتهای فناوری اعتماد دارد که این میزان با نظر سنجیهای سال 2012 تفاوت دارد، در نظر سنجیهای سال گذشته افراد اعتماد 79 درصدی خود را به شرکتهای فناوری ابراز کرده بودند.
بن بوید، اظهار داشت: این وضعیت یک شمشیر دو لبه است. درحالی که فناوری گرفتن اطلاعات بیشتر، انتقال اطلاعات بیشتر را میسر میکند اما از سوی دیگر نگرانی نسبت به همین اطلاعات و انتقال آن درحال افزایش است. برای صنعت فناوری مسئله چگونگی انتقال ارزشها بدون به خطر افتادن ارزشهایی که مصرف کننده به آن بها میدهد موضوع حائز اهمیتی است.
کاهش اعتماد مردم به رسانه های غربی
آخرین صنایعی که مردم به آنها اعتماد دارند رسانهها، بانکها و خدمات مالی و اقتصادی است که در مناقشات اخیر نیز درگیر بودهاند.
صنایع اتومبیل سازی در رده دوم پس از بحران آن در اواخر دهه 2000 بار دیگر در میان قابل اعتمادترینها جای گرفته است.
براساس این تحقیقات میزان اعتماد مردم به رسانه ها در سال 2013 بیشتر از سال 2012 بوده است اما هنوز این صنعت درمیان صنایعی قرار دارد که مردم کمترین اعتماد را به آنها دارند. میزان اعتماد مردم به رسانهها برای سال 2013 ، دو درصد افزایش یافته است.
رئیس بخش جهانی ادلمن یادآور شد که بی اعتمادی مردم به صنایع رسانه از رسواییهای اخیر ناشی میشود که در حافظه عمومی نقش بسته است.
شکاف قابل ملاحظهای میان بازارهای درحال ظهور و بازارهای توسعه یافته در صنعت رسانه وجود دارد. درمیان شرکت کنندگان در این تحقیق 71 درصد به اطلاعات به دست آمده از طریق موتورهای جستجوی آنلاین اعتماد دارند، 65 درصد به خروجی سنتی رسانه ها و 58 درصد به رسانه های اجتماعی اعتماد دارند.
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