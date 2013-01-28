55 فقره سرقت در اردکان کشف و 9 سارق دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کمالی، هدف از اجرای این طرح را افزایش ضریب امنیتی در شهرستان و نا امن کردن محیط برای سارقان عنوان کرد و گفت: با تلاش ماموران در این طرح 17 فقزه سرقت منزل، 9 فقره سرقت مغازه، 12 فقره سرقت احشام، دو فقره سرقت موتور سیکلت و 15 فقره سرقت داخل خودرو کشف شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: در اجرای این طرح 14 نفر دستگیر که 9 نفر از آنان حرفه ای و سابقه دار بودند دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

کشف 30 کیلو تریاک در طبس

ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر طبس روز گذشته در حین کنترل خودروهای عبوری در محور زنوغان به نایبند به یک دستگاه کامیون فوتون به رانندگی احمد که از بندر عباس به سمت خراسان در حرکت بود مشکوک شدند.

ماموران ضمن متوقف کردن خودرو و در بازرسی از آن موفق به کشف 30 کیلو مواد خدر از نوع تریاک شدند.

در این راستا دو نفر دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تویل مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

رد رشوه پنج میلیون ریالی از سوی ماموران وظیفه شناس یزد

ماموران کلانتری14 ابوذر یزد هنگام گشت زنی در سطح شهر موفق به شناسایی و دستگیری یکی از سارقان حرفه ای شدند.

متهم که برای رهایی از قانون پیشنهاد رشوه پنج میلیون ریالی داده بود و با رد رشوه از سمت ماموران مواجه شد.

متهم دستگیر شد و ضمن تنظیم صورتجلسه رشوه پیشنهادی، برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی تحویل داده شد.