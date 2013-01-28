ارسال فکس بدون خطوط تلفن ممکن شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جی اف آی به تازگی اعلام کرده در سال جاری میلادی "فاکس میکر جی اف آی" را در منطقه خاورمیانه عرضه خواهد کرد که این محصول در واقع نسخه ارتقا یافته ای از نرم افزار فاکس در شبکه این کمپانی است و برپایه ارسال ایمیل مبتنی بر رایانش ابری کار می کند.

این محصول که برای رفع نیازهای امروزه کاربرانی طراحی شده که از ابزارهای همراه ارتباطی و اینترنتی استفاده می کنند می تواند امکان ارسال فکس مختلط را فراهم کند و با آن دیگر نیازی به ترانکش های تخصصی، خطوط تلفن، سخت افزار مخصوص و ارتباطات شبکه تلفن نیست.

سازمان ها و دارندگان کسب و کار امروزه با این بسته نرم افزاری می توانند هم زمان به تعداد زیادی از کاربران پیام کوتاه بفرستند، قرارهای ملاقات را یادآوری کنند و محصولات تازه و سایر اطلاعات را به طور مستقیم به دستگاه های همراه مشتریان، هم کاران و طرف های کاری بالقوه شان بفرستند.

با این محصول که در ایران نیز عرضه می شود سرورها می توانند به طور مستقیم به خدمات فاکس آنلاین متصل شوند و به جای خطوط سنتی تلفن، فاکس های خود را از طریق خطوط تلفن همراه ارسال و دریافت کنند. کاربران با استفاده از این محصول می توانند از امکان بررسی، آرشیو و در دسترس بودن فاکس سنتی بهره مند شوند با این تفاوت که دیگر نیازی به اتصالات قدیم و هزینه های نگهداری مربوط به آن ندارند.

حمایت از سیستم های ایمیل ابری نظیر مایکروسافت آفیس 365 و گوگل داکس و امکان فاکس از تمام وسایل همراه در جاده و در مناطق دوردست بدون نیاز به دستگاه فاکس و مدیریت همزمان چندین پیام از دیگر ویژگیهای این محصول است.