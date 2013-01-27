هفته وحدت نماد ایستادگی برابر اهداف شوم دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد ملکی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم هفته وحدت در گرگان افزود: برگزاری با شکوه آیین های هفته وحدت فرصت مناسبی برای همدلی و انسجام بیشتر شیعه و سنی و خنثی سازی توطئه های دشمنان نظام اسلامی است.

مدیر حوزه علمیه استان گلستان خاطرنشان ساخت: زمانی که دشمنان برای ایجاد تفرقه در بین مسلمانها با یکدیگر همدل شده اند، جای هیچ گونه غفلت از وحدت بین مسلمانها نبوده و باید با ایجاد وحدت پادزهر مناسب در برابر فتنه های دشمنان بوجود آید.

عضو شورای حوزه علمیه استان گلستان با اشاره به اینکه اصلی ترین اقدام پیامبر اعظم(ص) در میان مسلمانان ایجاد وحدت بود، گفت: مسلمانان باید به آیه شریفه "واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا" عمل نمایند؛ چراکه عمل به این آیات از مهمترین وظایف مسلمانان بوده و باید از آن بهره لازم را ببرند.

این استاد حوزه با اشاره به رمز گشایی دشمنان از موفقیت های ایران اسلامی تصریح کرد: دشمنان، وحدت و حرکت ملت بر مسیر ولایت را عامل اصلی موفقیت ها دانسته و از هر امکاناتی برای از بین بردن این عوامل تلاش می کنند.

وی با تأکید بر اینکه وحدت یکی از مهمترین عوامل تقویت بیداری اسلامی می باشد، خاطرنشان ساخت: مردم کشورهای منطقه باید با وحدت انقلاب خود را حفظ نموده و دست دشمنان را از کشور خود کوتاه نمایند.

مدیر حوزه علمیه استان گلستان با بیان اینکه وحدت به معنای کوتاه آمدن از مبانی و اعتقادات نیست گفت: کتاب المراجعات مرحوم علامه سید عبدالحسین شرف الدین الموسوی بهترین شیوه مناظرات اعتقادی است که می توان از آن به عنوان یک الگو بهره برد.

حجت الاسلام ملکی تأکید کرد: همه مسلمانان باید صفات حسنه و اخلاق فاضله پیامبر اکرم(ص) را الگوی خود قرار داده و با تأسی از آن بزرگوار در مقابل هجمه های کورکورانه دشمنان این مرز و بوم با قدرت ایستادگی نمایند؛ چراکه بشر امروز نیازمند الگویی است که او را از این روزمرگی نجات دهد، الگویی که او را فراتر از تفسیر مادی حیات ببرد و این الگو، رفتار و کردار پیامبر خاتم حضرت محمد(ص) است.

وی با بیان اینکه قرآن، کانون فرهنگی و اعتقادی تمام مسلمانان جهان است، اظهار داشت: با بررسی شخصیت پیامبر اکرم‌(ص) در قرآن مجید، به عمومی‌ترین رهیافتهای علمی، دینی و اعتقادی میان مسلمانان جهان، دست پیدا می‌کنیم و دور از گرایشهای فرقه‌ای، به شناخت مشترکی می‌رسیم؛ شناختی که با باور بیش از یک میلیارد مسلمان جهان هم‌ساز بوده و انکارناپذیر است.

این استاد حوزه بیان داشت: مباحث علمی و مشکلات موجود میان شیعه و سنی جایی در میان مردم نداشته و باید با ورود بزرگان دینی و در مجامع علمی حل و فصل شود.

مدیر حوزه علمیه استان گلستان با اشاره به دلایل هتک حرمت به پیامبر اکرم (ص)، ابراز داشت: مبارزه با موج اسلام گرایی، ایجاد تفرقه میان مسلمانان و مسیحیان، بالا بردن پرچم آزادی اندیشه هرچند به ناحق، اندازه گیری میزان حساسیت مسلمانان و .... برخی از دلایل اهانت به نبی مکرم اسلام(ص) است.