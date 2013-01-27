حضور هنرمند یزدی در دو اثر راه یافته به جشنواره بین‌ المللی فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیگر فیلم "عقاب صحرا " اظهار داشت: فیلم سینمایی "عقاب صحرا " به کارگردانی مهرداد خوشبخت و تهیه‌کنندگی عباس اکبری، نیمه دوم سال 90 در شهرستان بافق فیلمبرداری شد که نخستین نمایش آن در سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر خواهد بود.

وی افزود: این فیلم که تدوین آن به تازگی توسط محمدرضا موئینی به پایان رسیده، از محصولات بنیاد سینمایی فارابی است که داستانی تاریخی از صدر اسلام در سال‌های ششم تا هشتم هجری و از صلح حدیبیه تا فتح مکه را روایت می‌کند.

جاور با بیان اینکه "عقاب صحرا" از فضایی تاریخی و قصه‌ای جذاب برخوردار است، ادامه داد: بازیگرانی چون حبیب دهقان نسب، انوشیروان ارجمند، کیکاوس یاکیده، روناک یونسی، علی کمالی‌نژاد، حسین سلیمانی، افشین نخعی، امیرحسین میرشمسی و ... در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

وی با بیان اینکه تعدادی ازبازیگران یزدی از جمله ، محمدرضا امیرخانی، رضا سروی، سید ضیاء مدیر طاهری، پاشا بدرود و... در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند، افزود: من در این فیلم نقش یک زندانی را بر عهده داشتم.

علی جاورهمچنین به حضور در نمایش "افسون برتخت نشستن ماکان تیره بخت" در سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجراشاره کرد و افزود: این نمایش به نویسندگی و کارگردانی سعید شهریار در بخش نمایش ایران حضور دارد که نهم بهمن در دو اجرا در تالار حافظ تهران در ساعات 17 و 20 به روی صحنه خواهد رفت.

بازیگر"افسون برتخت نشستن ماکان تیره بخت" افزود: این نمایش که با همکاری حوزه هنری استان یزد تولید شده است، بر اساس نمایشنامه مکبث، اثر ویلیام شکسپیر اجرا می‌شود.

مرتضی فخرموسوی، رعنا مؤمنی، علی مزیدی، وحید ابویی، ابوالفضل کاظمیان و مجتبی لاله‌زاری بازیگران این نمایش هستند.

نمایش "کسی زیرسنگ‌ها آواز می‌خواند" به نویسندگی سعید شهریار و کارگردانی صادق نصیری از دیگر تولیدات مشارکتی حوزه هنری یزد، در بخش ویژه سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، ششم بهمن ماه جاری در سالن مهر حوزه هنری تهران به روی صحنه رفت.

سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سعید کشن فلاح از 26دی تا 12 بهمن برگزار می‌شود.