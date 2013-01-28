آغاز داوری آثار بیش از 1800 شاعر در جشنواره شعر فجر از 16 بهمن

رضا حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره میزان مشارکت شاعران در هفتمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر گفت: تا این لحظه کُدگذاری آثار ارسال شده بیش از 1800 شاعر در دبیرخانه جشنواره انجام شده و این روند همچنان ادامه دارد.

وی مشارکت شاعران در جشنواره شعر فجر را بسیار خوب توصیف کرد و افزود: با توجه به اینکه ممکن است یک شاعر برای چند بخش از جشنواره اثر فرستاده باشد، آمار روشنی از تعداد آثار ارسال شده نمی‌توان ارائه کرد، اما تا می‌توان برآورد کرد که تا این لحظه بیش از 20 هزار اثر کدگذاری شده باشد.

حمیدی زمان آغاز داوری‌های هفتمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر را هم روز دوشنبه هفته آینده 16 بهمن اعلام و تاکید کرد: در این مرحله که در واقع مرحله ارزیابی اولیه آثار است، اعضای شورای علمی جشنواره آثاری را که منطبق با فراخوان اعلام شده نیست، غربال می‌کنند.

دبیر این جشنواره افزود: در واقع در این مرحله آثاری که منطبق با موازین علمی جشنواره شعر فجر از جمله ساختار شعری و دیگر معیارهای لازم برای شرکت در آن نیست، حذف می‌شوند و آثار باقیمانده به مرحله دوم یعنی مرحله انتخاب خواهند رفت.

وی گفت: در مرحله نخست داوری یعنی ارزیابی از سوی شورای علمی و مرحله انتخاب، تا پایان هفته آینده به اتمام می‌رسد و مرحله نهایی داوری هم بلافاصله شروع می‌شود.

حمیدی اطمینان داد که داوری هفتمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر تا قبل از پایان ماه بهمن به اتمام برسد و برگزیدگان مشخص شوند.

آغاز نظرسنجی برای انتخاب بهترین شاعر 10 سال اخیر از 11 بهمن

دبیر این جشنواره درباره زمان و نحوه نظرسنجی برای انتخاب بهترین شاعر 10 سال اخیر از نگاه مردم نیز گفت: کار تهیه فرم نظرسنجی انجام شده و بعد از تعطیلی روز میلاد حضرت رسول (ص) میان جامعه آماری اعلام شده، توزیع خواهد شد.

بنا بر اعلام وی، برای انتخاب بهترین شاعر 10 سال اخیر فرم‌هایی طراحی شده که از روز چهارشنبه 11 بهمن میان جامعه آماری بالاتر از 15 سال در قشرهای مختلف شامل نمایندگان مجلس، استادان دانشگاه‌ در رشته‌های زبان و ادبیات فارسی، دانشجویان این رشته‌، خبرنگاران حوزه‌ ادبیات، دانش‌آموزان‌، معلمان‌ و نیز مردم عادی توزیع می‌شود.

حمیدی گفت: بهترین شاعر 10 سال اخیر از نگاه مردم که در واقع تاثیرگذارترین آنها محسوب می‌شود، در آئین اختتامیه هفتمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر معرفی خواهد شد.