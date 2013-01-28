افتتاح بیش از 10 طرح در ایام دهه فجر /ضرورت تشکیل تعاونی تخصصی انجیر در استهبان

نعمت الله اکبری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه های اصلی شهرستان مانند خط آهن سیرجان- شیراز، بیمارستان بزرگ شهرستان، راه چهار خط فسا به شیراز، فاضلاب شهرستان به دلیل عظمت کار و کمبود اعتبار اتمام آن نیاز به زمان بیشتری دارد.

وی با اشاره به پروژه های افتتاحی در دهه فجر اعلام کرد: پروژه گاز رسانی به بخش مرکزی شهر ایج و توابع اطراف، احداث مرکز پرورش کبک و مرغداری به کمک تسهیلات از اعتبارات توسعه بخش کشاورزی، راه اندازی ساختمان بهیاری و درمانگاه تامین اجتماعی از جمله طرحهایی است که در این ایام افتتاح می شود.

فرماندار استهبان افزود: طرح بهسازی روستاها و درمانگاه تامین اجتماعی که از اعتبار خوبی برخوردار است در حال اتمام است.

ضرورت تشکیل تعاونی تخصصی انجیر در استهبان

وی در خصوص ضرورت تشکیل تعلونی تخصصی انجیر گفت: اصلی ترین درآمد مردم از طریق کشت انجیر تامین می شود از این رو تشکیل تعاونی انجیرداران در استهبان برای حمایت از این محصول ضروری است.

اکبری نژاد ادامه داد: در بخش صنعت برای حمایت از تولید، خرید و فروش انجیر که از اصلی ترین درآمد مردم است تشکیل تعاونی در دستور کار قرار گرفت.

وی بیان کرد: با تشکیل تعاونی به صورت منسجم می توان در بخش صادرات، ایجاد صنعت فناوری و توسعه تولید،ایجاد دفاتر گمرکی و صادراتی اقدامات موثر و جدی انجام داد.

فرماندار استهبان بیان داشت: هدف از تشکیل این گونه تعاونیها حمایت از مردم شهرستان، کسب درآمد بهتر و ارتقاء اقتصادی شهرستان است.

اکبری نژاد اضافه کرد:کیفیت انجیر استهبان هم در ایران و هم در خارج از ایران کم نظیر است و باغداران توانسته اند امسال بیش از 15 هزار تن تولید داشته که بیش از 3.1 این میزان صادر شده است.