چهره زمستانی اردبیل رونمایی می شود/ کاهش 15 درجه ای دما از سه شنبه

به گزارش خبرنگار مهر، طی سالهای نه چندان دور، استان اردبیل به دلیل شرایط جغرافیایی و اقلیمی به منطقه سردسیر و پر برف در کشور محسوب می شد، به گونه ای که حتی از دو ماه مانده به فصل زمستان بارشهای برف و باران آغاز می شد و تا شب عید و یا فروردین ادامه می یافت.

در این شرایط که شاید بیش از شش ماه طول می کشید، بارشهای برف و باران در اردبیل به گونه ای بود که بسیاری از محورهای این استان مسدود و تردد در جاده های آن طی این ایام به کابوس رانندگان و مسافران تبدیل می شد.

کاهش چشمگیر بارشها در اردبیل

بارشها که طی سالهای اخیر نیز ادامه داشت، اکنون به اندازه ای کاهش یافته که از الان و با وجود دو ماه مانده به آغاز بهار، سال آینده را به عنوان سال بحران خشکسالی در استان می دانند و مسئولان در این خصوص هشدار داده اند.

امسال از آغاز فصل سرما متشکل از ماه های پایانی فصل پاییز و اوایل زمستان، شاید به تعداد انگشتان یک دست بارش در این استان اتفاق نیافتاده و از برف حتی در مناطق خارج از شهر و کوهستانی نیز اثری دیده نمی شود.

این کاهش میزان بارش علاوه بر نگرانی کشاورزان و زارعان منطقه از وقوع خشکسالی احتمالی در سال آینده، مردم و شهروندان اردبیل را با نگرانی روبرو کرده است و این نگرانی را با تمنای بارش برف و باران نشان می دهند.

نگرانی کشاورزان از وقوع خشکسالی در سال آینده

حال پس از گذشت نزدیک به سه هفته از آخرین بارش در استان که آنهم جزئی بود، خبرهای خوشی برای پایان نگرانی مردم به گوش می رسد، براین اساس سازمان هواشناسی از رونمایی چهره واقعی زمستان اردبیل از روز سه شنبه خبر می دهد که می تواند خبر خوشی برای کشاورزان و شهروندان اردبیل باشد.

علائم ورود سامانه بارشی و سرد به این استان از بعد از ظهر امروز پدیدیار شده و هم اکنون دمای هوا در اردبیل با افت مواجه شده است، ضمن اینکه آسمان صاف استان طی روزهای گذشته جای خود را به ابرهای داده است.

سرپرست اداره پیش بینی و تحقیقات هواشناسی استان اردبیل با تاکید بر اینکه زمستان اردبیل از روز سه شنبه خودنمایی خواهد کرد، به خبرنگار مهر می گوید شهروندان اردبیلی باید از ساعات پایانی روز دوشنبه منتظر بارشها از سمت غرب باشند.

بارشهای قابل توجه در راه است/ کاهش 8 تا 15 درجه ای دما

رسول همتی یادآور می شود که بررسی نقشه های پیشیابی هواشناسی نشان می دهد سامانه سرد و بارشی از روز دوشنبه در سطح بسیار گسترده تمامی مناطق شمال غرب، غرب، مرکز ایران و استان اردبیل را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

وی تاکید می کند که بارش در روز دوشنبه در مناطق جنوبی استان نسبتا قابل ملاحظه بوده و موج شدیدتر این سامانه که با ریزش هوای سرد و بارش برف همراه خواهد بود، به صورت متناوب طی روزهای سه شنبه تا پنجشنبه مناطق شمالی و مرکزی استان را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

همتی با اشاره به کاهش محسوس دما در این مدت اضافه می کند که از نقطه نظر دمایی هم طی روزهای سه شنبه تا پنجشنبه، دمای هوا در این استان بین 8 تا 15 درجه کاهش خواهد یافت.

خروج سامانه بارشی در روز جمعه/ احتمال وقوع کولاک

به گفته سرپرست اداره پیش بینی و تحقیقات هواشناسی استان سامانه بارشی از روز جمعه از منطقه خارج خواهد شد اما بارشهای قابل توجه آن باعث خواهد شد که زمستان واقعی طی اواسط این فصل در اردبیل حس شود.

وی همچنین با اشاره به احتمال وقوع کولاک در مناطق مختلف استان در این مدت هشدار داد در محورهای مواصلاتی استان به ویژه در مناطق کوهستانی این پدیده ممکن است شدت بیشتری داشته باشد و روند تردد را کند کند.

همتی از شهروندان این استان می خواهد با توجه به این شرایط رانندگان و مسافران از تردد در جاده ها پرهیز کرده و یا برای تردد در محورهای استان به ویژه در راه های کوهستانی به تجهیزات زمستانی مجهز شده و از شرایط جوی آگاه باشند.

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محمد میرزایی ناطق