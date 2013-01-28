برنامه ها و جشنواره ها در حوزه فرهنگ و هنر آسیب شناسی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر رشید عصر یکشنبه در جلسه شورای سیاست گذاری دهمین جشنواره فیلم فجر در مشهد، با اشاره به آغاز اکران فیلم های این جشنواره از 14 بهمن ماه امسال، اظهار کرد: باید با ارزیابی جشنواره های گذشته و بهره گیری از تجارب قبلی در این حوزه و بررسی آنها، در جهت رشد و تعالی برنامه‌های فرهنگی، هنری آتی استان گام برداریم.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی استانداری خراسان رضوی با اشاره به ضرورت تاسی به منویات و دغدغه های مقام معظم رهبری در هدایت رسانه ها و جشنواره‌های فرهنگی، هنری، افزود: همه دست اندرکاران حوزه فرهنگ و هنر و به ویژه رسانه در استان، باید تمام توان خود را در جهت کاهش اثرات منفی و افزایش نتایج مثبت تولیدات فرهنگی و رسانه ای بکار گیرند.

رشید افزود: در برگزاری جشنواره فیلم فجر، باید به موضوعاتی همچون انتخاب فیلم های متناسب با فضای مشهد برای اکران، تکریم مهمانان ویژه، اتخاذ تدابیر امنیتی لازم و در نظر گرفتن فضای کافی برای استفاده همه علاقمندان تماشای فیلم ها، توجه ویژه صورت گیرد.

وی با اشاره به همراهی استانداری در همه مراحل اجرایی این جشنواره، بر لزوم هماهنگی و همکاری همه دستگاه های استانی ذی‌ربط با ستاد اجرایی دهمین جشنواره فیلم فجر در مشهد در راستای رفع موانع و نیازهای آن، تاکید کرد.

همچنین در این جلسه، سعید سرابی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی نیز با اشاره به این که نمایش فیلم ها در قالب جشنواره امسال فیلم فجر در مشهد از 14 بهمن آغاز و تا 23 ماه جاری ادامه می یابد، گفت: محل اکران فیلم های این جشنواره پردیس سینمایی هویزه در 4 نوبت تعیین شده است.

سرابی با تاکید بر تلاش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برای ایجاد فضایی پر شور و نشاط در جشنواره امسال، از پیش بینی اکران ویژه برای قشرهای مختلف، برگزاری جلسات نقد و بررسی و همچنین نمایش فیلم سه‌بعدی برای نخستین بار پس از تهران، خبر داد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی هزینه برگزاری جشنواره فیلم فجر مشهد مقدس در سال جاری را 2 میلیارد ریال عنوان کرد.