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۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۰۰

زمانی:

انقلاب اسلامی نور امید و شعله هدایت بر جهان پا برهنگان و مظلومان بود

انقلاب اسلامی نور امید و شعله هدایت بر جهان پا برهنگان و مظلومان بود

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت گفت: انقلاب بزرگ ایران اسلامی ملهم از شریعت ناب محمدی (ص) به رهبری امام خمینی رحمه الله، نور امید و شعله هدایت بر جهان پابرهنگان بود.

 به گزارش خبرنگار مهر، مظاهر زمانی عصر یکشنبه در جمع دانشجویان این دانشگاه افزود: انقلاب اسلامی ایران هم از نظر پیدایش، هم از نظر انگیزه و هم در کیفیت مبارزه در مقایسه با دیگر انقلاب ‌های جهان تمایز اساسی دارد.

وی با اعلام اینکه استقلال، آزادی، و مردم‌ سالاری دینی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی در ایران است که با تکیه بر اندیشه ولایت فقیه به رهبری امام خمینی (ره) به وجود آمد، اظهارداشت: با این تحول مهم، مردم با اکثریت قاطع حکومت دل خواهشان را پایه‌ گذاری کردند.

رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت گفت: اقتدار امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی به برکت خون پاک و مطهر شهدا در دوران مبارزات با رژیم طاغوت و هشت سال دفاع مقدس است.

وی افزود: اگر امروز ایران اسلامی در زمینه های مختلف علمی، صنعتی، اقتصادی و سیاسی در اوج عزت و افتخار قرار دارد این مهم مدیون رشادت ها و فداکاری های شهدا، جانبازان و ایثارگران در ادوار مختلف است که اجازه ندادند دشمنان برنامه های شوم خود را در این کشور به اجرا در آورند.

زمانی در ادامه وحدت و تبعیت از ولایت فقیه را دو میراث گرانبهای امام و شهدا دانست و یادآورشد: مسئولان باید با خدمت صادقانه به مردم بیش ار پیش در اعتلای ارزش های اسلامی که از وصایا و اهداف شهداست جامه عمل بپوشانند.

کد مطلب 1802009

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