اتحاد میان اصولگرایان فارس/ شوراهای اصولگرایی تشکیل شد

ابراهیم شعرا در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سئوالی در خصوص ارائه یک لیست مشترک اصولگرایان به همراه جبهه پایداری تاکید کرد: اولین اولویت ما اتحاد و همدلی در میان تمامی اصولگرایان استان فارس برای حضور در انتخابات شوراها است.

وی تاکید کرد: ارایه لیست مشترک با جبهه پایداری از جمله برنامه هایی است که در دست اجرا داریم.

دبیر جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری با اشاره به اینکه انتخابات شوراها از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: این اتحاد در میان تمامی اصولگرایان استان فارس باعث موفقیت در انتخابات شوراها می شود.

شعرا در خصوص تاثیر گذاری انتخابات همزمان ریاست حمهوری و شوراها نیز تصریح کرد: انتخابات همزمان برای اولین بار است که در کشور انجام می شود و تا زمان برگزاری نمی توان تاثیرات آن را مشخص کرد.

وی ادامه داد: اما به طور حتم انتخابات شورا و ریاست جمهوری تاثیرات فراوانی بر یکدیگر خواهد داشت.

تشکیل شوراهای اصولگرایی در شهرستانها

دبیر جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری فارس در بخش دیگری از سخنان در خصوص آخرین وضعیت فعالیت اصولگرایان استان در شهرستانهای فارس، گفت: تشکیل شوراهای اصولگرایی از جمله برنامه هایی بود که طی مدت گذشته در سطح شهرستانهای فارس اجرایی شده است.

شعرا تصریح کرد: از مهمترین اهداف راه اندازی این شوراها شناخت افراد ولایتمدار، اصولگرا و با تجربه است.

وی یادآور شد: همه اصولگرایان در شهرستانهای فارس به یک اتحاد دست یافتند تا از این طریق نفرات برتر را راهی شوراهای شهر کنند.