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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۱۱

شعرا در گفتگو با مهر:

اتحاد میان اصولگرایان فارس/ شوراهای اصولگرایی تشکیل شد

اتحاد میان اصولگرایان فارس/ شوراهای اصولگرایی تشکیل شد

شیراز - خبرگزاری مهر: دبیر جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری گفت: اتحاد میان تمامی اصولگرایان استان فارس یک اولویت است.

ابراهیم شعرا در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سئوالی در خصوص ارائه یک لیست مشترک اصولگرایان به همراه جبهه پایداری تاکید کرد: اولین اولویت ما اتحاد و همدلی در میان تمامی اصولگرایان استان فارس برای حضور در انتخابات شوراها است.

وی تاکید کرد: ارایه لیست مشترک با جبهه پایداری از جمله برنامه هایی است که در دست اجرا داریم.

دبیر جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری با اشاره به اینکه انتخابات شوراها از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: این اتحاد در میان تمامی اصولگرایان استان فارس باعث موفقیت در انتخابات شوراها می شود.

شعرا در خصوص تاثیر گذاری انتخابات همزمان ریاست حمهوری و شوراها نیز تصریح کرد: انتخابات همزمان برای اولین بار است که در کشور انجام می شود و تا زمان برگزاری نمی توان تاثیرات آن را مشخص کرد.

وی ادامه داد: اما به طور حتم انتخابات شورا و ریاست جمهوری تاثیرات فراوانی  بر یکدیگر خواهد داشت.

تشکیل شوراهای اصولگرایی در شهرستانها

دبیر جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری فارس در بخش دیگری از سخنان در خصوص آخرین وضعیت فعالیت اصولگرایان استان در شهرستانهای فارس، گفت: تشکیل شوراهای اصولگرایی از جمله برنامه هایی بود که طی مدت گذشته در سطح شهرستانهای فارس اجرایی شده است.

شعرا تصریح کرد: از مهمترین اهداف راه اندازی این شوراها شناخت افراد ولایتمدار، اصولگرا و با تجربه است.

وی یادآور شد: همه اصولگرایان در شهرستانهای فارس به یک اتحاد دست یافتند تا از این طریق نفرات برتر را راهی شوراهای شهر کنند.

کد مطلب 1802023

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